با اعلام رسمی: لیگ برتر ایران ادامه پیدا میکند
با اعلام رییس سازمان لیگ فوتبال ، مسابقات لیگ برتر به طور قطع طبق برنامهریزی جدید برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، با توجه به شرایط خاص کشور و جنگ تحمیلی از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، مسابقات فوتبال هم به حالت تعلیق در آمده است. درباره آینده مسابقات لیگ برتر حرف ها و گمانهزنی های متعددی صورت گرفته اما هنوز به طور رسمی مشخص نیست چه اتفاقاتی درباره آینده لیگ رخ میدهد.
در چنین شرایطی امروز حیدر بهاروند رییس سازمان لیگ فوتبال در مصاحبه ای تلویزیونی به طور رسمی اعلام کرد که مسابقات لیگ برتر طبق برنامهریزی صورت گرفته ادامه خواهد یافت.
بهاروند در این خصوص گفت: «همراه با همکاران خود جلساتی را برگزار کردیم؛چند برنامه و مدل را برای آینده لیگ برتر بررسی کردیم تا هرطور شده مسابقات را به پایان برسانیم. ممکن است تغییراتی در شیوه برگزاری مسابقات وجود داشته باشد، اما قطعا بازیها را ادامه میدهیم.»
او درباره احتمال برگزاری لیگ برتر به صورت متمرکز تاکید کرد: «یکی از پیشنهادها این است که لیگ متمرکز باشد. البته نوعش فرق میکند، اینکه کجا باشد، چند شهر درگیر شوند، کدام تیمها در کدام شهر بازی کنند و .... را همه برنامهریزی کردیم. منتظریم ببینیم چه اتفاقاتی میافتد اما دنبال این هستیم تا حتما لیگ برتر را به پایان برسانیم. قهرمان لیگ برتر و نایب قهرمان باید در آسیا بازی کنند و به همین خاطر لیگ باید تمام شود.»
رییس سازمان لیگ در پاسخ به این پرسش که آیا جام حذفی هم برگزار میشود، گفت:« هنوز مشخص نیست اما چند مدل را برنامه ریزی کردیم و لیگ را ادامه میدهیم.»
بهاروند درباره برگزاری مسابقات دستههای پایین تر هم گفت: «برای آنها نیز پیشبینی کرده ایم. برای لیگ های پایین تر مهم نیست چه زمانی قهرمانشان مشخص شود و لیگ شان اگر دیرتر هم تمام شود، مسئلهای نیست. اما همه دستهها به یکدیگر وصل هستند و برای آنها هم برنامه ریزی داریم.»