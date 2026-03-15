لیورپول1-1 تاتنهام: لک لکها دوباره در لحظات پایانی کم آوردند
درحالیمه همه منتظر پیروزی مقتدرانه لیورپول مقابل تاتنهام بودند، ریچارلیسون در نقش جلاد قرمزها ظاهر شد تا دو امتیاز حساس از کف اشلوت برود.
به گزارش ایلنا، استادیوم آنفیلد امشب میزبان یکی از کلاسیکترین نبردهای لیگ برتر انگلیس بود. بازی لیورپول و تاتنهام، جدالی که ۲۱۰ گل در تاریخ خود ثبت کرده است. آرنه اشلوت که برای این بازی ترکیبی جسورانه را به میدان فرستاده بود، بازی را با پدیده ۱۷ ساله خود یعنی ریو انگوموها شروع کرد تا این جوان مستعد به چهارمین بازیکن جوان تاریخ باشگاه در لیگ برتر تبدیل شود. لیورپول که از ابتدا نبض بازی را در دست داشت، در دقیقه ۱۸ به آنچه استحقاقش را داشت رسید. خطای مشکوک روی مکآلیستر پشت محوطه جریمه، فرصت را برای دومینیک سوبوسلای مهیا کرد تا با یک ضربه آزاد مهارنشدنی و تماشایی، گوشه بالای دروازه ویکاریو را هدف بگیرد. سوبوسلای با این گل، رکورد بیشترین گل از روی ضربه آزاد در یک فصل برای لیورپول را به نام خود ثبت کرد.
پس از این گل، لیورپول چندین بار تا آستانه فروپاشی دوباره دروازه اسپرز پیش رفت. در جدیترین موقعیت نیمه اول، شلیک سنگین کودی خاکپو با واکنش خیرهکننده ویکاریو به تیر دروازه برخورد کرد تا آه از نهاد هواداران بلند شود. در سمت مقابل، تاتنهام که با بحران مصدومیت دست و پنجه نرم میکرد، چشم به ضدحملات و ضربات سر ریچارلیسون دوخته بود. ستاره برزیلی در آخرین لحظات نیمه اول با یک ضربه سر شیرجهای آلیسون را به واکنشی تماشایی واداشت تا برتری شکننده قرمزها تا پایان نیمه حفظ شود.
با شروع نیمه دوم، اشلوت دست به تغییرات گسترده زد. ورود محمد صلاح، فلوریان ویرتز و هوگو اکیتیکه نشان از تمایل او برای تمام کردن کار داشت. صلاح که سابقه درخشانی مقابل اسپرز دارد، چندین بار با حرکات تکنیکی خود دفاع تاتنهام را به هم ریخت، اما درخشش دراگوسین در قلب دفاعی میهمان، مانع از به ثمر رسیدن گل دوم شد.
در حالی که بازی به دقایق پایانی نزدیک میشد و لیورپولیها خود را برای جشن پیروزی آماده میکردند، شوک بزرگ از راه رسید. در دقیقه ۹۰، ارسال بلند ویکاریو با مهار تماشایی کولو موآنی همراه شد؛ او با از پیش رو برداشتن فندایک و رابرتسون، توپ را در دهانه دروازه به ریچارلیسون سپرد تا این بازیکن با ضربهای تمامکننده، آنفیلد را در سکوت فرو ببرد.
دقایق تلف شده بازی به معنای واقعی کلمه «دیوانهوار» دنبال شد. لیورپول که همه چیز را از دست رفته میدید، فدریکو کیهزا را به زمین فرستاد تا شاید معجزهای رخ دهد. در آخرین ثانیه بازی، اکیتیکه روی یک ضدحمله برقآسا با دروازهبان تک به تک شد و پس از یک یکودو با کیهزا ضربهاش را زد، اما دراگوسین با فداکاری توپ را از روی خط بیرون کشید تا تاتنهام از ششمین شکست پیاپی فرار کند. تقسیم امتیازات در آنفیلد بیش از همه به سود مدعیان دیگر تمام شد و لیورپول حالا باید حسرت فرصتهای سوختهای را بخورد که با دفاع جانانه اسپرز از بین رفت.