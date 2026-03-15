پشیمانی زهرا قنبری از پناهندگی در استرالیا؛

کاپیتان و خانم گل فوتبال ایران هم «وطن» را انتخاب کرد

یک عضو دیگر از تیم ملی فوتبال بانوان ایران با انصراف از پیشنهاد پناهنده شدن در استرالیا در راه بازگشت به کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان ایران در تصمیمی وطن‌دوستانه، انصراف خود را از پیشنهاد اقامت در استرالیا اعلام کرد و تا ساعاتی دیگر در حال عزیمت به مالزی است که به آغوش وطن باز گردد.

نام خانم گل فوتبال زنان ایران به همراه ۶ نفر دیگر از بازیکنان و اعضای تیم ملی، طی روزهای اخیر در جریان جنجال‌ها و فضاسازی رسانه‌های معاند برای پناهندگی در استرالیا بعد از حضور در رقابت‌های جام ملت های آسیا قرار گرفته بود.

تلاش‌ها برای پناهنده کردن اعضای تیم ملی فوتبال بانوان در حالی همزمان با آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی، صهیونی علیه ایران آغاز شد که رسانه‌های بیگانه نیز با پشتیبانی توییتری رییس‌جمهور آمریکا فضاسازی گسترده‌ای انجام دادند تا با پیشنهادهای اغواکننده به این نفرات، از دولت استرالیا تقاضای پناهندگی کنند.

این پروژه اما در حالی با برنامه‌ریزی قبلی از سوی دشمن طراحی شده بود که در نهایت با شکست مواجه شد و در ابتدا محدثه زلفی و سپس مونا حمودی، زهرا سربالی و زهرا مشکه‌کار، دو بازیکن و یک عضو کادر فنی تیم ملی فوتبال بانوان از این تصمیم صرف نظر کردند و بلافاصله به مالزی رفتند تا در کنار سایر هم تیمی‌های خود به کشور بازگردند و بار دیگر پیراهن تیم ملی را بر تن کنند.

بر  اساس این گزارش از میان هفت نفری که تصمیم به اقامت در استرالیا گرفته بودند، پنج نفر در حال بازگشت به ایران هستند.

