پژمان درستکار: پیروزی برای ایران است
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در پیامی خطاب به مردم و رزمندگان کشور، بر همبستگی ملی تأکید کرد و گفت ملت ایران از این میدان نیز سربلند بیرون خواهد آمد.
به گزارش ایلنا، پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران که این روزها همراه با ملیپوشان در اردوی آمادهسازی حضور دارد، در پیامی خطاب به مردم و رزمندگان کشور بر ضرورت اتحاد و همدلی تأکید کرد.
او با اشاره به همراهی همیشگی جامعه ورزش با مردم اظهار داشت: ورزشکاران و مردم ایران همواره در کنار یکدیگر ایستادهاند و انشاءالله از این میدان نیز سربلند و پیروز بیرون خواهیم آمد.
درستکار با بیان اینکه ایران کشوری صلحطلب است، افزود: در ماههای اخیر کشور ما دوبار مورد تجاوز دشمنان قرار گرفته، اما ملت ایران برای دفاع از پرچم و سرزمین خود ایستادهاند.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان با اشاره به بیاحترامی برخی افراد به پرچم کشور گفت: «بسوز ای سعی باطل، که این پرچم نمیسوزد.»