خداحافظی قطعی مانیکونه با تیم ملی ایران

به گزارش ایلنا، آنتونیو مانیکونه، مربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران که حدود دو ماه پیش با پیشنهادی از یک باشگاه در زادگاهش مواجه شده بود، تصمیم به ترک کادر فنی تیم ملی گرفت. درخواست او برای جدایی در ابتدا با مخالفت مسئولان فدراسیون فوتبال روبه‌رو شد.

با این حال مانیکونه با اصرار بر فسخ قرارداد و استفاده از مقررات فیفا درباره جدایی مربیان، در نهایت تصمیم خود را عملی کرد و با ارسال پیامی از دوران حضورش در فوتبال ایران قدردانی کرد.

او در این پیام ضمن تشکر از مسئولان فدراسیون فوتبال، اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم ملی، برای ملی‌پوشان ایران در مسیر حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آرزوی موفقیت کرد.

با این اتفاق، حضور مانیکونه در تیم ملی ایران به طور قطعی به پایان رسید و امیر قلعه‌نویی باید برای کادر فنی تیم ملی به دنبال گزینه جایگزین باشد.

