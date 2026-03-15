جوانان کاستیا به کمک رئال آمدند

به گزارش ایلنا، اگرچه تیم کاستیا این هفته دیداری مقابل الچه نداشت، اما فضای سانتیاگو برنابئو در جریان مسابقه رئال مادرید و الچه حال‌وهوایی شبیه به بازی‌های تیم دوم باشگاه پیدا کرده بود. شرایط خاص ترکیب رئال باعث شد چندین بازیکن پرورش‌یافته در آکادمی فرصت حضور در زمین را پیدا کنند و سهم قابل توجهی در دقایق پایانی مسابقه داشته باشند.

آلوارو آربلوا در پایان این بازی چهار بازیکن از تیم دوم باشگاه را همزمان در زمین داشت؛ سزار پالاسیوس، دیگو آگوادو، دنیل یانیس و مانوئل آنخل در دقایق پایانی برای رئال به میدان رفتند و ترکیب تیم را به شکل قابل توجهی جوان و آکادمی‌محور کردند.

در کنار این چهار نفر، تیاگو پیتار نیز که برای چهارمین مسابقه متوالی در ترکیب اصلی قرار گرفته بود، از دیگر بازیکنان پرورش‌یافته در تیم‌های پایه محسوب می‌شد که مقابل الچه فرصت بازی پیدا کرد. به این ترتیب در مجموع پنج بازیکن از محصولات آکادمی رئال مادرید در این مسابقه به میدان رفتند. نکته جالب این بود که تمامی بازیکنان میدانی که از رده‌های پایه به فهرست مسابقه دعوت شده بودند، در نهایت فرصت حضور در زمین را به دست آوردند. با این حال حضور در تیم اصلی برای هیچ‌یک از آن‌ها تجربه‌ای کاملاً جدید به شمار نمی‌رفت، زیرا همه این بازیکنان پیش از این نیز اولین بازی خود را برای تیم اصلی رئال مادرید انجام داده بودند.

در دقایق پایانی مسابقه، رئال مادرید با ترکیبی بازی را به پایان رساند که میانگین سنی آن ۲۳.۴ سال بود. در این میان دنی کارواخال ۳۴ ساله و تیبو کورتوا ۳۳ ساله مسن‌ترین بازیکنان حاضر در زمین بودند و حضور آن‌ها سهم قابل توجهی در افزایش میانگین سنی تیم داشت. در مقابل، جوان‌ترین بازیکن حاضر در ترکیب دنیل یانیس بود. او فصل گذشته نیز در نخستین حضورش در ورزشگاه مونتیلیوی نمایش قابل توجهی ارائه داده بود و در این مسابقه هم نقش موثری داشت؛ به‌طوری که پاس گل سوم رئال مادرید را برای دین هویسن فراهم کرد.

ترکیب رئال مادرید در این مسابقه به شکل محسوسی به بازیکنان آکادمی متکی بود. در واقع به جز ادواردو کاماوینگا، آردا گولر، تیبو کورتوا و دین هویسن، سایر بازیکنان حاضر در زمین سابقه حضور در لافابریکا را داشتند. علاوه بر این، تعداد بازیکنان اسپانیایی حاضر در ترکیب نیز قابل توجه بود. در مقطعی از مسابقه هشت بازیکن اسپانیایی به طور همزمان در زمین حضور داشتند. البته در این آمار براهیم دیاز لحاظ نشده است؛ بازیکنی که اگرچه دو تابعیتی است اما در سطح ملی برای تیم ملی مراکش بازی می‌کند. این بیشترین تعداد بازیکنان اسپانیایی در ترکیب رئال مادرید طی فصل جاری به شمار می‌رود.

