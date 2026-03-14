شکست مفتضحانه پروژه آمریکایی-استرالیایی و ناکامی دیگر برای «ترامپ»؛
سه عضو دیگر تیم ملی فوتبال بانوان، «ایران» را انتخاب کردند
پس از تصمیم محدثه زولفی برای بازگشت به «وطن»، سه عضو دیگر تیم ملی فوتبال بانوان نیز به پیشنهاد اقامت در استرالیا پشت پا زدند و تصمیم به بازگشت به «ایران» گرفتند. آنها تا ساعتی دیگر به جمع همتیمیهای خود خواهند پیوست.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، مونا حمودی، زهرا سربالی و زهرا مشکینکار دو بازیکن و یک عضو کادر فنی تیم ملی فوتبال بانوان با انصراف از تقاضای پناهندگی در استرالیا، هم اکنون در حال عزیمت به مالزی و بازگشت به آغوش گرم خانواده و وطن هستند.
این در حالی است که پیش از این محدثه زلفی، دیگر بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان با عرق به وطن و پرچم ایران، پیشنهاد اقامت در استرالیا را رد کرد و تصمیم به بازگشت به ایران گرفت.
عرق ملی و وطنپرستی دختران ملی پوش فوتبال بانوان ایران، نقشههای دشمن را در قبال این تیم که با فرافکنیهای فراوان در رسانههای معاند بازتاب گستردهای یافته بود، با شکست همراه ساخت.
تیم ملی فوتبال بانوان ایران در حالی در رقابتهای در جام ملتهای آسیا در استرالیا شرکت کرد که این حضور با آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی، صهیونی همزمان شد.
این اتفاق موجب شد تا دشمن با ایجاد جنگ روانی، تبلیغات گسترده و پیشنهادهای اغواکننده، شرایطی را رقم بزند که هفت نفر از اعضای این تیم، به کشور استرالیا تقاضای پناهندگی بدهند.
این مساله که با برنامهریزی قبلی دشمن و همچنین کارشکنیهای سلطنت طلبهای خارج از کشور آغاز شده بود، ورود مستقیم رئیس جمهور آمریکا را نیز به این مسئله به دنبال داشت تا بتواند توجیهی برای شکست خود در میدان نظامی داشته باشد.
مقاومت مردم و نیروهای مسلح ایران در برابر رژیم صهیونی و آمریکاییها، نادیده گرفتن قواعد و قوانین بینالمللی جنگ، سببساز این فرافکنی هایی خارج از میدان مبارزه شد که دولت استرالیا هم در زمین بازی ترامپ، حضور اطاعتپذیر و سخیفی داشته تا به زعم رسانههای بیگانه، «شکست بزرگی» را به ملت ایران با بازتابهای گسترده خبری، تحمیل کنند.
این پروژه اما در همان مرحله اول با ناکامی رو به رو شد، چرا که حتی تصاویری که در شبکههای مختلف رسمی و فضای مجازی نشر یافت، به وضوح بیانگر این بود که نقشههای دشمنان در مسیر بازگشت تیم ملی فوتبال بانوان از استرالیا و ورود به فرودگاه کوالالامپور مجدد در حال استمرار است.
اگر چه مجریان این طرح در صدد این بودند تا با جنگ روانی، فضای تیم را ناآرام کنند تا شرایط را برای پناهندگی دیگر ملیپوشان هم در مالزی فراهم آورند، اما با پایداری بازیکنان ملیپوش مواجه شدند و عرق ملی و وطن دوستی اعضای تیم، موجب شکست کامل نقشه آنها شد.
در ادامه بازگشت یکی از ملیپوشان (محدثه زولفی) به جمع تیم از دامی که با برنامهریزی مستقیم ترامپ و دولت استرالیا پهن شده بود، نشانی بارز از باخت بازی ناجوانمردانه آمریکا پس از مقاومت سترگ ملت ایران بود و پیامد آن صرف نظر سه عضو دیگر این تیم از تصمیم خود مبنی بر ماندن در استرالیا بود و میهن را بر پیشنهادهای وسوسه انگیز ترجیح دادند تا باز هم نام ایران بر ملیت آنها بدرخشد.
بازگشت چهار نفر از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان به آغوش وطن در شرایطی که سنگینترین فضای ضد ایرانی برای اعضای تیم بوجود آمده بود و شرایط مناسب ظاهری را برای پشت کردن به خاکشان بر خلاف معاهدات بینالمللی مهیا کرده بودند، بی تردید شکست سنگینی برای رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که بصورت مستقیم و علنی این پروژه را رهبری میکرد.
انصراف چهار فوتبالیست ملی پوش زن ایران از تصمیم کوتاه مدت و بازگشت به ایران در تلاطم جنگ تحمیلی و مقاومت ملت، پیروزی ارزشمندی در قالب وطن دوستی، عشق بی حد به ایران و مصداقی از پایمردی شیردخترانی است که در یک بزنگاه تاریخی در کنار مردم قرارگرفتند و نامی ماندگار برای خود به ارمغان آوردند.
این حرکت نمادی از عزت و بزرگی تیم ملی فوتبال بانوان ایران است که سمت درستی ایستادند تا همواره، وطن دوستی آنها به عنوانی شاخصی بارز از روحیه پهلوانی ایرانیان در تاریخ ثبت شود.