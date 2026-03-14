نقشه مالی بارسلونا برای انتقال دائمی رشفورد

به گزارش ایلنا، آینده مارکوس رشفورد در بارسلونا به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مدیریتی بلوگرانا در آستانه پایان فصل تبدیل شده است. در حالی که تصور می‌شد بارسا بدون درنگ بند خرید ۳۰ میلیون یورویی این مهاجم انگلیسی را فعال خواهد کرد، اظهارات اخیر ریاست باشگاه نشان می‌دهد که کاتالان‌ها به دنبال مسیری متفاوت برای حفظ ستاره خود هستند.

خوان لاپورتا روز جمعه با حضور در رسانه «Jijantes» معادلات را به هم ریخت و از احتمال تمدید حضور قرضی رشفورد سخن گفت. او با سپردن کلید نهایی این پرونده به دکو، مدیر ورزشی باشگاه، اظهار داشت: «ما گزینه‌های مختلفی را روی میز داریم؛ از جمله تمدید دوره قرضی یا حتی فعال‌سازی بخشی از بند خرید و مذاکره برای مابقی مبلغ در آینده. در حال بررسی دقیق این معامله هستیم تا بهترین تصمیم را بگیریم.»

این در حالی است که تابستان گذشته، توافقی همه‌جانبه میان بارسلونا و منچستریونایتد شکل گرفت که طبق آن، بارسا می‌توانست با پرداخت ۳۰ میلیون یورو، انتقال رشفورد را دائمی کند. در آن مقطع حتی تمامی جزئیات شخصی و دستمزد بازیکن برای قرارداد دائمی نیز نهایی شده بود تا نیازی به مذاکرات مجدد نباشد.

تلاش بارسلونا برای تغییر مفاد توافق قبلی، این باشگاه را با چالش‌های حقوقی و مالی جدی روبه‌رو می‌کند. بازنگری در قرارداد به معنای ورود به دور جدیدی از چانه زنی‌ها بر سر دستمزد است؛ موضوعی که می‌تواند رضایت رشفورد را تحت‌الشعاع قرار دهد، هرچند که شنیده‌ها حاکی از تمایل شدید این بازیکن برای ماندن در نیوکمپ است.

در سوی دیگر میدان، شیاطین سرخ از چراغ سبز لاپورتا برای مذاکره مجدد استقبال کرده‌اند. با توجه به درخشش خیره‌کننده رشفورد زیر نظر هانسی فلیک، ارزش بازار او اکنون به مراتب فراتر از ۳۰ میلیون یورو تخمین زده می‌شود. اگر بارسلونا بخواهد از توافق اولیه عدول کند، منچستریونایتد این فرصت را خواهد داشت تا قیمت ستاره خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

با وجود این گمانه‌زنی‌ها، منابع نزدیک به باشگاه معتقدند عبور از توافق مکتوب قبلی بسیار دشوار و پرریسک خواهد بود. اکنون دنیای فوتبال منتظر است تا ببیند در هفته‌های باقی‌مانده از فصل، دکو و تیم مدیریتی بارسا چه فرمولی را برای قطعی کردن حضور این ستاره ملی‌پوش در ایالت کاتالونیا برمی‌گزینند.

