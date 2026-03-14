اسلحه پنهان مادرید برای عبور از الچه

به گزارش ایلنا، آلوارو آربلوا در جریان نشست رسانه ای پیش از جدال با الچه، با بیان عبارت "فردا شاهد حضور یک جوان دیگر خواهید بود"، نوید یک اتفاق ویژه را داد. سکاندار نیمکت کهکشانی ها بار دیگر نگاه خود را به استعدادهای لافابریکا دوخته تا یک پدیده تازه را به ترکیب اصلی تزریق کند؛ استعدادی که با نام دنی یانیز شناخته می شود.

این بال کناری هجده ساله که در عضویت تیم کاستیا قرار دارد، از روز گذشته به تمرینات تیم بزرگسالان اضافه شد و با حضور در آخرین کار گروهی پیش از مسابقه، آماده است تا به عنوان شگفتی تازه مادریدی ها در فهرست نهایی قرار بگیرد.

شرایط فهرست مادریدی ها برای این تقابل به شدت تحت تاثیر غایبان پرتعداد است؛ بحرانی که با فقدان نه بازیکن کلیدی در تمامی پست ها به اوج خود رسیده است. وضعیت در فاز تهاجمی بسیار وخیم تر به نظر می رسد، زیرا کیلیان امباپه به همراه رودریگو درگیر آسیب دیدگی هستند و ماستانتونو نیز به واسطه محرومیت انضباطی قادر به همراهی تیم نیست.

با این اوصاف، سرمربی سفیدپوشان در خط حمله تنها می تواند روی وینیسیوس جونیور، براهیم دیاز و گونزالو حساب باز کند و همین کمبود بازیکن، دلیل روشنی برای فراخوانی مهاجمان رده پایه است. در کنار سزار پالاسیوس که به پای ثابت لیست های اخیر تبدیل شده، نام یانیز جذاب ترین بخش این فراخوان خواهد بود؛ فهرستی که نفرات دیگری از کاستیا نظیر مانوئل آنخل، تیاگو و آگوادو را نیز در خود جای خواهد داد.

در صورتی که نام این وینگر تکنیکی در لیست پایانی ثبت شود، او عنوان شانزدهمین محصول آکادمی در فصل جاری را به دست می آورد که به تیم اول راه یافته است. نکته حائز اهمیت تر این است که یانیز، هشتمین کشف آربلوا طی تنها دو ماه هدایت تیم بزرگسالان محسوب می شود؛ دستاوردی که پیش تر با معرفی چهره هایی مانند مانوئل آنخل، سزار پالاسیوس، لیوا، پل فورتونی، مسونرو، دیگو آگوادو و لامینی رقم خورده بود.

جالب توجه است که یانیز پیش از این اتفاق نیز تجربه حضور در بالاترین سطح فوتبال اسپانیا را با لباس تیم اصلی به دست آورده بود. کارلو آنچلوتی در تاریخ هفتم دسامبر سال ۲۰۲۴ و در جریان پیکار با خیرونا در استادیوم مونتیلیوی، به این بازیکن که در آن زمان فقط هفده سال سن داشت میدان داد؛ فرصتی که در دوران حضور او به عنوان بازیکن سال دوم جوانان و همزمان با تمریناتش زیر نظر رائول گونزالس در کاستیا به دست آمد.

در رقابت های فصل جاری، یانیز جزو استعدادهایی بود که با تصمیم مستقیم آربلوا به تیم کاستیا منتقل شد و اکنون جایگاهی ثابت و بدون جانشین در فاز هجومی این تیم دارد. او در حال حاضر یکی از آماده ترین مهره های تیم پایه به شمار می رود که توانسته آمار درخشان چهار گل زده و یک پاس گل را ثبت کند. افزون بر این، وی در مسابقات لیگ قهرمانان جوانان اروپا نیز به عنوان بازیکنی تاثیرگذار برای کاستیا ظاهر شده و حاصل کار او در شش بازی، به ثمر رساندن دو گل و ارسال دو پاس منجر به گل برای هم بازی هایش بوده است.

