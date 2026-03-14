به گزارش ایلنا، روند شکست‌ناپذیری فنرباغچه در لیگ ترکیه سرانجام پس از ۲۶ هفته متوقف شد. این تیم که تا پیش از این دیدار بدون باخت پیش می‌رفت، در زمین کاراگومروک با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد و نخستین شکست فصل خود را تجربه کرد؛ شکستی که پس از ۱۶ پیروزی و ۹ تساوی رقم خورد.

با ثبت این نتیجه، فنرباغچه از جمع تیم‌های بدون شکست در لیگ‌های داخلی اروپا خارج شد. در حال حاضر بنفیکا در کنار کی کلاسویک از جزایر فارو و اسلاویا پراگ تنها تیم‌هایی هستند که در رقابت‌های لیگ داخلی این فصل هنوز طعم شکست را نچشیده‌اند.

کاراگومروک پایه‌های پیروزی خود را در همان نیمه نخست بنا کرد. بارتوغ الماز در دقیقه ۱۵ نخستین گل بازی را به ثمر رساند و در ادامه سرجینیو در دقیقه ۱+۴۵ با گل دوم کار را برای میزبان تمام کرد؛ هر دو گل نیز از روی ضربات کرنر به دست آمد.

فنرباغچه در این مسابقه برتری محسوسی در مالکیت توپ داشت و بازی را با ۶۸ درصد مالکیت به پایان رساند. شاگردان این تیم همچنین ۱۶ بار به سمت دروازه حریف شوت زدند، اما تنها چهار ضربه آن‌ها در چارچوب قرار گرفت و همین موضوع باعث شد نتوانند نتیجه مسابقه را تغییر دهند. آکتورکوغلو نیز در ترکیب اصلی حضور داشت، اما مانند دیگر بازیکنان تیمش موفق به جلوگیری از این شکست نشد.

این نتیجه می‌تواند تأثیر مهمی در رقابت قهرمانی لیگ داشته باشد. گالاتاسرای این فرصت را دارد که در صورت پیروزی مقابل باشاک‌شهیر در دیدار روز شنبه، فاصله خود را در صدر جدول با فنرباغچه به هفت امتیاز افزایش دهد.

