به گزارش ایلنا، چلسی فرداشب در چارچوب لیگ برتر میزبان نیوکسل است و برای دریافت سه امتیاز مسیر دشواری پیش رو دارد. آبی‌های لندن در دیدار قبلی‌شان مقابل پاری‌سن‌ژرمن در چارچوب دور رفت مرحله یک‌ هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد، با نتیجه عجیب و سنگین ۵-۲ مغلوب پاری‌سن‌ژرمن شدند. لیام روزنیور پیش از دیدار با نیوکسل در نشست خبری شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

تمدید قرارداد ریس جیمز؟

«نمی‌توانم جلوی لبخندم را بگیرم. ما بهترین بازیکن جهان در پست خودش را در اختیار داریم. تا زمانی که من اینجا هستم، او رهبر من خواهد بود.»

دروازه‌بان تیم؟

«سانچز یکی از بهترین دروازه‌بان‌های لیگ است. مسئله بیشتر به تصمیم من برای هر بازی برمی‌گردد.»

اشتباهات فردی بازیکنان؟

«همه در زندگی یا در فوتبال اشتباه می‌کنند. مهم این است که بعد از آن چگونه واکنش نشان می‌دهید و برمی‌گردید. من هیچ کمبود اعتمادی یا مشکلی با دروازه‌بان‌هایی که در اختیار دارم ندارم.»

هل دادن توپ‌جمع‌کن توسط پدرو نتو؟

«صحنه خوبی به نظر نمی‌رسد. او می‌خواست توپ را سریع پس بگیرد، اما راه‌های بهتری برای انجام این کار وجود دارد. او بلافاصله می‌خواست عذرخواهی کند. همه اشتباه می‌کنیم؛ مهم این است که از آن یاد بگیریم و مطمئن شویم دوباره تکرار نمی‌شود.»

جریان بازی مقابل پاری‌سن‌ژرمن؟

«گاهی موضوع به همین سادگی است. ما در شرایط خیلی خوبی قرار داشتیم. آخرین چیزی که می‌خواهید این است که با تعویض‌ها جریان بازی را به هم بزنید. بازی را دوباره دیدم؛ در نتیجه ۲–۲ ما تیم برتر میدان بودیم. بعد یک اشتباه کردیم و بقیه‌اش را دیدیم چه شد.»

مدت حضور در تیم؟

«فقط دو ماه و نیم است که اینجا هستم، اما با توجه به تعداد بازی‌ها انگار زمان خیلی طولانی‌تری گذشته است. ما می‌نشینیم و تعداد زیادی کلیپ از بازی‌ها را بررسی می‌کنیم. چیزی که بعد از آن انتظار دارید ببینید، پیشرفت و اصلاح اشتباهات است.»

استفاده از داده‌ها در تصمیم‌گیری‌های فنی؟

«فکر نمی‌کنم موضوع فقط یکی از این دو باشد. ما تیم فوق‌العاده‌ای داریم و ۱۰ نفر در بخش تحلیل داده‌ها کار می‌کنند. انتخاب‌ها ترکیبی از داده‌ها و حس مربیگری است.»

واکنش انزو فرناندز به اشتباه فیلیپ یورگنسن؟

«صحنه را دوباره دیدم. این واکنش بازیکنی بود که با شور و اشتیاق می‌خواهد برنده شود. انزو فیلیپ را دوست دارد و بهترین‌ها را برای او می‌خواهد. در آن لحظه فقط ناراحت و عصبی بود، همین. گاهی یک اتفاق کوچک می‌تواند تبدیل به موضوعی بزرگ شود. واقعیت این است که آن‌قدرها هم که در شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شود بزرگ نیست. آن‌ها بلافاصله بعد از بازگشت به رختکن با هم صحبت کردند.»

