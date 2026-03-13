به گزارش ایلنا، آلوارو آربلوا، سرمربی رئال مادرید، در نشست خبری خود درباره مسائل مختلف از جمله وضعیت کیلیان امباپه و بازی پیش‌رو صحبت کرد و در بخش دیگری از سخنان خود تیبو کورتوا را بالاتر از ایکر کاسیاس قرار داد.

درباره بازی:

«ما برای قهرمانی در لالیگا می‌جنگیم و این بازی بسیار مهم است. می‌خواهیم فضایی شبیه بازی مقابل سیتی داشته باشیم. می‌دانیم با چه تیمی روبه‌رو هستیم. آن‌ها بهتر از امتیازاتی که دارند بازی می‌کنند. آماده‌ایم تلاش بیشتری انجام دهیم. متمرکز و باانگیزه هستیم.»

خستگی ناشی از بازی‌های زیاد:

«فردا بهترین ترکیب ممکن را برای برد به میدان می‌فرستیم. به چیز دیگری فکر نمی‌کنم. بازیکنان باید بعد از هر بازی کاملاً خسته زمین را ترک کنند، این وظیفه آن‌هاست. آسان نیست، برای همین هم اینجا هستند. باید آماده باشند مثل بازی چهارشنبه بجنگند.»

امباپه:

«هر روز بهتر می‌شود و روند پیشرفتش همان چیزی است که انتظار داشتیم. برنامه‌ای برای او داشتیم و همه چیز به روند بهبودش بستگی دارد، اما او را خیلی خوب می‌بینم. فردا بازی نمی‌کند، اما امیدوارم بتواند به منچستر سفر کند.»

کورتوا:

«من با برخی از بهترین دروازه‌بان‌های جهان بازی کرده‌ام؛ کسانی که حتی به‌عنوان بهترین‌های تاریخ شناخته شده‌اند. اما کاری که کورتوا انجام می‌دهد را از هیچ‌کس ندیده‌ام. هیچ بحثی وجود ندارد؛ او احتمالاً بهترین دروازه‌بان تاریخ رئال مادرید است. حداقل از نظر من.»

سیستم چرخش بازیکنان:

«من فقط بازیکنانی دارم که برای بازی کردن دست بالا می‌برند. تنها چیزی که در ذهن ماست بردن بازی فرداست. آن‌ها از نظر بدنی انرژی بیشتری از ما دارند، اما ما از جنس متفاوتی ساخته شده‌ایم و باید آن را نشان دهیم.»

دویدن بیشتر از حریف:

«آمارهایی که من دارم چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. ما مسافت‌های مشابهی می‌دویم، فقط در شدت بالا کمی بیشتر. این آمارها جالب هستند، اما همه چیز را نشان نمی‌دهند. مسائل تاکتیکی، کیفیت و ذهنیت هم مهم است. فقط دویدن نیست. معمولاً طبیعی است که کمتر از حریف بدویم. کمک‌های دفاعی زیادی داشتیم و فداکاری کردیم. همه چیزشان را در زمین گذاشتند و این باید ذهنیت ما باشد.»

درباره وضعیت امباپه برای بازی برگشت:

«من می‌خواهم او بتواند به منچستر برود، باید ببینیم چه وضعیتی دارد. یکشنبه تصمیم می‌گیریم. امیدوارم بتواند بازی کند، بعداً هم درباره تیم ملی فرانسه صحبت خواهیم کرد.»

مانوئل آنخل:

«اندازه واقعی او اندازه قلبش است. من با بازیکنان فوق‌العاده‌ای بازی کرده‌ام که قدشان حتی به ۱.۷۰ متر هم نمی‌رسید و قهرمان اروپا و جهان شدند. فوتبال امروز شاید متفاوت باشد، اما او برای تبدیل شدن به یک بازیکن سطح بالا مشکلی نخواهد داشت. با هر دو پا بازی می‌کند و از هر دو سمت حرکت می‌کند. واقعاً به او ایمان دارم. خیلی خوب بازی کرد و هنوز کار زیادی پیش رو دارد.»

درباره انتقادات:

«من در تعریف و تمجیدها غرق نمی‌شوم، می‌دانم با اولین لغزش دوباره همه با تردید به من نگاه خواهند کرد. این طبیعی است، نه به خاطر من بلکه به خاطر نشستن روی این صندلی. سطح توقع بسیار بالاست. حتی کسانی که چندین لیگ قهرمانان برده‌اند هم در اینجا مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. برای من چیز جدیدی نیست. فقط به بردن مقابل الچه فکر می‌کنم.»

پینتوس (مربی بدنساز):

«هر کسی تحلیل خودش را دارد. من فقط می‌توانم بگویم پینتوس یک حرفه‌ای فوق‌العاده است و داشتن او کنارمان یک نعمت است. به کار با او ادامه می‌دهیم و امیدوارم همچنان بتوانیم در نیمه‌های دوم همین‌قدر آماده باشیم.»

تغییر تمرکز از لیگ قهرمانان به لالیگا:

«البته که کار سختی است. باید سطح خودخواسته‌تان را به اندازه انگیزه حریف بالا ببرید. مطمئنم الچه‌ای که می‌بینیم با بازی‌های قبلی فرق خواهد داشت، چون در برنابئو بازی می‌کند. به همین دلیل بازیکن رئال بودن سخت است؛ باید شخصیت برنده داشته باشید.»

تیاگو پیتارش:

«بازیکنان جوان باید همان‌طور که الان کار می‌کنند، با فروتنی ادامه دهند. این زمان رشد و استفاده از فرصت‌هاست. آن‌ها خیلی خوب عمل می‌کنند، اما نباید این ذهنیت را از دست بدهند. با کار و استعداد به اینجا رسیده‌اند و باید همین مسیر را ادامه دهند. تا وقتی این‌طور باشد، دقایق بازی هم به دست می‌آورند. همه از عملکرد خوب تیاگو راضی هستند و فعلاً اینجا می‌ماند؛ مثل بقیه، مثل مانوئل آنخل و سزار. شاید فردا باز هم چند نفر دیگر را ببینید. از داشتن همه آن‌ها بسیار خوشحالم. وقتی بازیکنان مصدوم برگردند، خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.»

