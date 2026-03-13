تردید آرژانتین برای رویارویی با اسپانیا

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال آرژانتین به ریاست «کلادیو چیکی تاپیا» که این روزها درگیر پرونده‌ قضایی است، روند رسیدن به توافق نهایی برای برگزاری فینالیسیما را پیچیده کرده است. پس از انصراف قطر از سرمایه‌گذاری و میزبانی این مسابقه، علاقه‌مندی فدراسیون آرژانتین به انجام بازی نیز کاهش یافته و مخالفت با برگزاری آن در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بیشتر بهانه‌ای برای پنهان کردن مشکلات پشت‌پرده تعبیر می‌شود.

در دسامبر ۲۰۲۵، هیئت آرژانتینی به سرپرستی «لیونل اسکالونی» برای مراسم قرعه‌کشی جام جهانی به واشنگتن رفت و در حاشیه این سفر، سرمربی آرژانتین اظهار داشت:«نمی‌دانیم اصلاً این بازی برگزار خواهد شد یا نه.»

پیش از این اظهارنظر، رسانه‌های آرژانتینی نوشته بودند که نزدیکی به موعد جام جهانی و نگرانی از احتمال شکست سنگین مقابل اسپانیا باعث شده برنامه‌ فینالیسیما در هاله‌ای از تردید قرار گیرد.

با این حال منابع نزدیک به فدراسیون فوتبال آرژانتین از وجود دلایل عمیق‌تر خبر می‌دادند. پرونده قضایی رئیس فدراسیون، اختلافات داخلی میان مدیران و حتی برخی بازیکنان، و نارضایتی از وضعیت برنامه‌ریزی باعث بی‌ثباتی مدیریتی شده بود. برگزاری دیدار دوستانه معروف در آنگولا که گرچه سود مالی قابل توجهی برای فدراسیون داشت اما باعث فشار شدید بر بازیکنان شد—به‌ویژه با بازی ۹۰ دقیقه‌ای لیونل مسی—نماد این اختلافات مدیریتی تلقی شد.

قطر پیش‌تر مبلغ کلانی برای میزبانی فینالیسیما پیشنهاد کرده بود، اما در داخل فدراسیون آرژانتین تردیدهایی درباره نحوه مدیریت و توزیع درآمدها وجود داشت. از سوی دیگر، تعیین تاریخ مسابقه نیز چالش‌برانگیز بود؛ اسپانیا تا نوامبر ۲۰۲۵ صعودش به جام جهانی را قطعی نکرده بود و تنها زمان آزاد برای این مسابقه، ماه مارس ۲۰۲۶ بود—یعنی تنها سه ماه پیش از شروع جام جهانی.

با نزدیک شدن این بازه زمانی، لیونل اسکالونی نگرانی خود را از دیدار احتمالی با اسپانیا افزایش داد. به گفته منابع نزدیک به کادر فنی، شکست در چنین دیداری درست پیش از شروع جام جهانی می‌تواند ضربه روحی سنگینی بر تیم وارد کند؛ در حالی که اگر همان شکست یک سال زودتر رخ دهد، تأثیر روانی بسیار کمتری خواهد داشت. این نگرانی به طور رسمی با استدلال رسانه‌ای پوشانده شد که برگزاری دیداری شبیه یک «فینال احتمالی جام جهانی» تنها سه ماه قبل از خود تورنمنت، منطقی نیست و تمرکز رسانه‌ای را مختل می‌کند؛ اما تحلیلگران معتقدند هدف اصلی کاهش ریسک و حفظ آرامش تیم بوده است.

خاطر شکست تاریخی ۶–۱ آرژانتین مقابل اسپانیا در دیدار دوستانه سال ۲۰۱۸ در مادرید همچنان در ذهن بسیاری از هواداران و کادر فنی باقی مانده؛ دیداری که درست پیش از جام جهانی روسیه برگزار شد و روحیه تیم را به‌شدت آسیب زد.

در نهایت، واکنش فدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (کنمبول) و فدراسیون آرژانتین در برابر این بحران بسیار منفعلانه بود. دیدار کوتاه «آلخاندرو دومینگز»، رئیس کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی، با چیکی تاپیا تنها ۲۴ ساعت پیش از تصمیم نهایی، بیشتر به یک نمایش دیپلماتیک شباهت داشت تا تلاشی واقعی برای حل مشکل.

اکنون در حالی که هنوز امیدهایی برای برگزاری فینالیسیما وجود دارد، مجموعه‌ای از اختلافات، فشارهای داخلی و ابهامات مدیریتی ممکن است این مسابقه نمادین میان قهرمان اروپا و قهرمان آمریکای جنوبی را برای همیشه لغو کند.

