جنگ دوباره لاپورتا و فونت بر سر لیونل مسی
بحث درباره آینده و جایگاه لیونل مسی بار دیگر به محور اصلی اختلاف میان نامزدهای ریاست باشگاه بارسلونا تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، نام لیونل مسی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان نامزدهای ریاست باشگاه بارسلونا تبدیل شده است. در حالی که خوان لاپورتا بر برگزاری مراسمی ویژه برای قدردانی از اسطوره آرژانتینی در زمان مناسب تأکید دارد، ویکتور فونت با انتقاد از مواضع او معتقد است برخورد رئیس پیشین باشگاه با موضوع مسی در شأن مهمترین بازیکن تاریخ بارسا نیست.
خوان لاپورتا تلاش کرد به هرگونه بحث درباره لیونل مسی پایان دهد و گفت: «ما در حال کار روی برگزاری مراسمی برای تجلیل از مسی هستیم که در آن بتوان از او به شکلی ویژه قدردانی کرد، با ورزشگاهی مملو از تماشاگر، همانطور که شایسته او است. فکر میکنم این بهترین مسیر است اما حالا زمان صحبت درباره حال و آینده است. به نظرم باید تمرکزمان را روی لامین یامال، پائو کوبارسی، پدری، هانسی فلیک و بقیه تیم بگذاریم. دوباره تأکید میکنم که احترام بسیار زیادی برای لیونل مسی قائلم اما مهم است که از او در این فرآیند انتخاباتی استفاده نشود.»
ویکتور فونت نیز بدون ملاحظه صحبت کرد و از جنجالهای اخیر پیرامون مسی استفاده کرد تا حملهای تند به لاپورتا انجام دهد. او گفت: «مسی تغییر میخواهد. ما در حال کار برای آشتی با لئو هستیم و بسیار هیجانزدهایم که این موضوع خیلی زود به واقعیت تبدیل خواهد شد. ما دو سال است روی پروژهای برای آینده با مسی کار میکنیم، در حالی که شما با صحبت از او به عنوان گذشته و نه حال و آینده، لئو را کوچک جلوه میدهید. این یعنی بیاهمیت جلوه دادن او.»
در ادامه فونت از برنامههای خود برای بازگرداندن مسی به ساختار باشگاه نیز سخن گفت و سه پیشنهاد مشخص را مطرح کرد. او گفت: «میخواهیم مسی به عنوان رئیس افتخاری نماینده بارسلونا باشد، همانطور که یوهان کرویف برای مدتی کوتاه چنین نقشی داشت. همچنین میخواهیم مسی را به برند بارسا پیوند بزنیم که میتواند میلیونها درآمد برای ما ایجاد کند، همانطور که جوردن برای نایکی انجام داد.
و سوم، میخواهیم زخمی را که با جدایی مسی در ماه اوت ایجاد شد درمان کنیم. میخواهیم لیونل مسی، مدیر ورزشی و هانسی فلیک با هم دیدار کنند تا بهترین شکل خداحافظی او از بارسا را تعیین کنند. اگر قرار باشد چند مسابقه هم بازی کند، همینطور خواهد شد. با ما جایی برای بیاحترامی وجود ندارد.»