رشد شانس رئال مادرید در لیگ قهرمانان
سوپرکامپیوتر اپتا تغییر پیشبینی داد
سوپرکامپیوتر اپتا که نتایج فوتبال را پیشبینی میکند، پس از صعود رئال مادرید به جمع پنج مدعی اصلی قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، پیشبینیهای قبلی خود را تغییر داد.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید هفته اروپایی را در حالی آغاز کرد که در پیشبینیهای آماری تقریباً هیچ شانسی برای بالا بردن جام لیگ قهرمانان نداشت.
اما فوتبال بار دیگر نشان داد که همهچیز میتواند در مدت کوتاهی تغییر کند. تیمی که تا آستانه حذف پیش رفته به نظر میرسد، ممکن است ناگهان در جمع مدعیان اصلی یک جام قرار بگیرد. وقتی صحبت از رئال مادرید باشد، این احتمال حتی بیشتر هم به نظر میرسد؛ حتی در شرایطی که پیشبینیها چندان امیدوارکننده نیستند.
برای مثال، سوپرکامپیوتر اپتا پیش از این تنها یک درصد شانس برای قهرمانی رئال مادرید در لیگ قهرمانان در نظر گرفته بود؛ نه فقط برای رسیدن به بوداپست، بلکه برای فتح شانزدهمین قهرمانی اروپایی.
با این حال، شرایط به سرعت تغییر کرد. تا دوشنبه گذشته مدلهای آماری نشان میدادند تیم آلوارو آربلوا تقریباً هیچ شانسی برای فتح جام ندارد، اما پس از پیروزی درخشان مقابل منچسترسیتی در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، همان مدلهای آماری حالا رئال مادرید را در میان مدعیان اصلی قرار دادهاند.
بر اساس آخرین محاسبات اپتا، رئال مادرید در حال حاضر و پیش از دیدار برگشت در ورزشگاه اتحاد، ۸.۳۴ درصد شانس برای قهرمانی در لیگ قهرمانان فصل 26-2025 و فتح جام در ورزشگاه پوشکاش آرنا دارد.
در این رتبهبندی، چند تیم بالاتر از رئال مادرید قرار گرفتهاند؛ پاریسنژرمن با ۱۰.۱۷ درصد، بارسلونا با ۱۲.۱۰ درصد، آرسنال با ۲۲.۰۷ درصد و بایرن مونیخ با ۲۶.۳۴ درصد بیشترین شانس قهرمانی را دارند.
در مسیر احتمالی قهرمانی، رئال مادرید در صورت عبور از منچسترسیتی در مرحله یکهشتم نهایی، در مرحله یکچهارم نهایی باید به مصاف بایرن مونیخ برود؛ تیمی که طبق پیشبینی اپتا بیشترین شانس قهرمانی در این فصل را دارد و تقریباً صعودش قطعی به نظر میرسد.
پس از آن نیز در مرحله نیمهنهایی احتمالاً یکی از تیمهای لیورپول، پاریسنژرمن، چلسی یا گالاتاسرای در انتظار رئال مادرید خواهد بود. بر اساس این پیشبینیها، احتمال رسیدن رئال مادرید به نیمهنهایی ۳۳.۱۳ درصد و شانس صعود این تیم به فینال ۱۸.۲۱ درصد برآورد شده است.
در حال حاضر احتمال عبور رئال مادرید از تیم گواردیولا ۸۲.۹۵ درصد اعلام شده است و همانطور که گفته میشود: «نباید پوست خرس را پیش از شکار آن فروخت.»