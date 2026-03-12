شکار بزرگ آرسنال در نیوکاسل
توپچیها بهدنبال جذب مدافع ۶۰ میلیون پوندی
آرسنال در حالی برنامههای نقلوانتقالاتی خود برای تقویت خط دفاعی را دنبال میکند که نگاه این باشگاه به یکی از مدافعان گرانقیمت نیوکاسل دوخته شده است.
به گزارش ایلنا، نگاهی به تحرکات بازار نقل و انتقالات نشان میدهد که آرسنال برای تقویت خط دفاعی خود در تابستان، استراتژی جدیدی را دنبال میکند. هدف جدید توپچیها، تینو لیورامنتو، مدافع جوان و مستعد نیوکاسل است که توانایی بازی در هر دو سمت خط دفاعی را دارد.
آنچه این انتقال احتمالی را جذاب میکند، چند فاکتور کلیدی است: نخست، وضعیت متزلزل قرارداد لیورامنتو در سنت جیمز پارک که تنها دو سال از آن باقی مانده و چراغ سبزی برای خروج او محسوب میشود. دوم، مزیت استراتژیک آرسنال در مذاکرات است؛ جایی که حضور یک ایجنت مشترک میان میکل آرتتا و لیورامنتو میتواند نقش کاتالیزور را ایفا کند.
با این حال، مانع اصلی بر سر راه این انتقال، ارزشگذاری ۶۰ میلیون پوندی نیوکاسل است. آنها که این بازیکن را با ۳۲ میلیون پوند خریده بودند، به دنبال سودآوری حداکثری هستند. اگر آرسنال حاضر به پرداخت این مبلغ شود، شاهد یک تغییر نسل در خط دفاعی این تیم خواهیم بود. قربانی بزرگ این تغییر، بن وایت ۲۸ ساله است. بازیکنی که قافیه رقابت را به یورین تیمبر باخته و خرید یک مدافع جدید، به معنای صدور قطعی بلیت خروج او از آرسنال خواهد بود.