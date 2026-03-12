ژسوس به پرتغال بر میگردد؟
سرمربی النصر برنامههای آیندهاش را ترسیم کرد
ژرژ ژسوس، سرمربی پرتغالی النصر، به آینده حرفهای خود نیز فکر میکند. او میتواند یکی از گزینههای جدی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی پرتغال باشد.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به پایان فصل، آینده ژرژ ژسوس به یکی از سوژههای مهم فوتبال پرتغال تبدیل شده است. سرمربی پرتغالی النصر که قراردادش با این باشگاه سعودی در پایان فصل جاری به اتمام میرسد، ممکن است بهزودی وارد مرحلهای تازه در دوران مربیگریاش شود؛ مرحلهای که میتواند با هدایت تیم ملی پرتغال همراه باشد.
بر اساس گزارش ESPN برزیل، ژسوس برنامهریزی کرده بود پس از جام جهانی هدایت تیم ملی پرتغال را بر عهده بگیرد و جانشین روبرتو مارتینز شود. گفته میشود سرمربی فعلی پرتغال صرفنظر از عملکرد تیمش در این رقابتها پس از پایان جام جهانی از سمت خود کنار خواهد رفت.
طبق این گزارش، ژسوس اکنون یکی از گزینههای جدی فدراسیون فوتبال پرتغال برای هدایت تیم ملی محسوب میشود و نام او در کنار ژوزه مورینیو، سرمربی فعلی بنفیکا، در فهرست نامزدها قرار دارد.
با این حال ژسوس در این رقابت از یک امتیاز مهم برخوردار است؛ قرارداد او با النصر در تابستان آینده به پایان میرسد، در حالی که مورینیو تا ژوئن ۲۰۲۷ با بنفیکا قرارداد دارد و جدایی او از این باشگاه میتواند روند پیچیدهتری داشته باشد.
در عین حال، منابع نزدیک به این پرونده تأکید کردهاند اگر مذاکرات احتمالی میان فدراسیون فوتبال پرتغال و ژسوس به نتیجه نرسد، این مربی گزینه تمدید قرارداد با النصر را نیز بررسی خواهد کرد. در چنین شرایطی او میتواند همراه با این تیم برای کسب جامها تلاش کند و در مسیر رسیدن کریستیانو رونالدو به رکورد هزار گل دوران حرفهای در کنار او باقی بماند.
در کنار این سناریوها، بازگشت ژسوس به فوتبال برزیل نیز کاملاً منتفی نیست؛ هرچند این گزینه در حال حاضر در اولویت سوم برنامههای او قرار دارد. گفته میشود در صورت بازگشت به برزیل، این مربی ترجیح میدهد دوباره هدایت فلامینگو را بر عهده بگیرد؛ تیمی که با آن در سال ۲۰۱۹ قهرمانی کوپا لیبرتادورس را به دست آورد.