آنری:
رئال مادرید پیراهنی جادویی دارد؛ اگر آن را بپوشم شاید مو دربیاورم
به گزارش ایلنا، تیری آنری در برنامه CBS Sports Golazo با وجود تردید اولیه، در نهایت به عملکرد رئال مادرید اعتراف کرد و از نمایش این تیم تمجید کرد؛ اسطوره فرانسوی همچنین از درخشش فدریکو والورده و نمایش چشمگیر تیاگو پیتارش تقدیر کرد.
او در این برنامه گفت: «من هوادار بزرگ بارسلونا هستم اما باید رئال را تحسین کنید. هیچکس انتظارش را نداشت و هیچکس هم پیشبینی نمیکرد فدریکو والورده هتتریک کند. هر کسی بگوید میدانست والورده قرار است هتتریک کند، دروغ میگوید.»
این مهاجم سابق آرسنال و بارسلونا سپس توضیح داد که به نظرش چه عاملی باعث پیروزی قاطع رئال مادرید شد: «میخواهم درباره تلاش جمعی آنها صحبت کنم. اینگونه است که مسابقات را میبرید. همه برای هم دفاع کردند. والورده هم سزاوار پاداشش است، چون سالها خدمت بزرگی به این باشگاه کرده است و زدن سه گل چیزی نیست که هر روز برایش اتفاق بیفتد. بنابراین باید آنها را تحسین کنیم.»
آنری علاوه بر تمجید از والورده، نام دیگری را نیز برجسته کرد: تیاگو پیتارش. ستاره سابق لیگ برتر انگلیس از این بازیکن آکادمی رئال مادرید تعریف کرد و گفت: «میخواهم درباره… راستش نمیدانم نامش را چگونه تلفظ کنم، پیتارچ. چون امشب با دقت بازیاش را تماشا کردم. چه بازیای انجام داد! همه جای زمین حضور داشت.»
او سپس با لحنی طنزآمیز ادامه داد: «نمیدانم روی آن پیراهن چه چیزی نوشته شده است. نمیدانم داخل آن پیراهن چه میگذارند، واقعاً نمیدانم. البته شوخی میکنم، چون نمیخواهم آن پیراهن را بپوشم. اما شاید اگر آن را بپوشم، کمک کند موهایم دوباره رشد کنند.»
آنری در ادامه تأکید کرد: «میدانم این پیراهن وزن زیادی دارد، اما نمیدانم چرا وقتی بازیکنان آن را میپوشند، انگار متفاوت میشوند. واقعاً متفاوت است و باید این را بپذیریم.»
او در پایان با وجود علاقهاش به بارسلونا، به رئال مادرید تبریک گفت: «در بازی رفت چنین عملکردی از رئال مادرید انتظار نداشتم. بنابراین با این که گفتنش برایم سخت است، باید بگویم: آفرین.»