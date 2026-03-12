به گزارش ایلنا، در شبی که سانتیاگو برنابئو به تسخیر اراده پولادین رئال مادرید درآمد، فدریکو والورده با نمایشی خیره‌کننده، منچسترسیتی پرمدعا را به زانو درآورد. پیروزی مقتدرانه ۳-۰ کهکشانی‌ها در لیگ قهرمانان اروپا، بیش از هر چیز تحت تأثیر درخشش بی‌سابقه هافبک اروگوئه‌ای بود؛ مردی که با ثبت یک هت‌تریک حماسی، نه‌تنها جایزه بهترین بازیکن زمین را به خانه برد، بلکه قلب تپنده سیتیزن‌ها را در مادرید از کار انداخت.

والورده پس از این شب رویایی، در گفتگو با رسانه «مووی استار پلاس»، از لایه‌های پنهانی این پیروزی پرده برداشت.

او گفت: «ما روی ضربات شروع مجدد از دروازه خیلی تمرین کرده بودیم، چون می‌دانستیم آن‌ها نفر به نفر پرس خواهند کرد. می‌دانستیم در پشت خط دفاع فضا ایجاد می‌شود و ما در خط حمله بازیکنان سریعی داریم.»

والورده که با استفاده از همین فضاها در نیمه اول هت‌تریک کرد، اظهار داشت: «ما از این موضوع به‌ خوبی استفاده کردیم. مربی از من می‌خواهد از خط دوم به حمله اضافه شوم. امروز بازیکنان بیشتری در میانه میدان داشتیم تا مالکیت توپ را حفظ کنیم و من هم تلاش کردم بیشتر به حمله اضافه شوم… پاس‌های فوق‌العاده‌ای به من داده شد.»

این ستاره رئال مادرید اعتراف کرد: «قطعاً این یکی از بهترین مسابقات دوران حرفه‌ای من بود، به‌ خصوص از نظر گلزنی. امروز واقعاً لذت بردم. مدتی بود چنین لذتی از یک بازی نبرده بودم. خوشحال و هیجان‌زده هستم. باور نکردنی بود. شب‌هایی مانند این را در رویا می‌بینی. می‌خواهم از هم‌تیمی‌هایم تشکر کنم که اعتماد لازم را به من می‌دهند تا از نظر ذهنی در وضعیت خوبی باشم، همچنین از کادر فنی و هوادارانی که در فصلی دشوار از ما حمایت می‌کنند.

ما باید مانند برادر با یکدیگر رفتار کنیم. از هم حمایت کنیم، از یکدیگر دفاع کنیم، به هم کمک کنیم و مراقب هم باشیم. کاملاً مشخص است که این گروه متحد است و ثابت شد اگر با هم کار کنیم می‌توانیم برای دستاوردهای بزرگ بجنگیم. می‌دانیم بازی در منچستر بسیار دشوار است. در دیدار برگشت باید طوری بازی کنیم که انگار نتیجه بازی رفت ۰-۰ بوده است.»

