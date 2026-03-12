تمجید آرنولد از والورده پس از درخشش مقابل سیتی
ترنت الکساندر آرنولد با اشاره به عملکرد چشمگیر فدریکو والورده در دیدار برابر منچسترسیتی، از هافبک رئال مادرید تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، پس از پایان دیدار رئال مادرید و منچسترسیتی، ترنت الکساندر آرنولد دوباره از فدریکو والورده تمجید کرد و عملکرد او را تحسین برانگیز دانست. مدافع انگلیسی در گفتوگو با CBS Golazo تأکید کرد که هافبک اروگوئهای رئال مادرید از کاملترین بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان است؛ نظری که پیشتر نیز چند هفته قبل به آن اشاره کرده بود.
او در این باره توضیح داد: «چند هفته پیش هم از او تعریف کردم، اما دوباره میگویم که برای توصیف او واقعاً کلمات کم میآورم. بهنظر من او دستکم گرفته شدهترین فوتبالیست روی سیاره زمین است و سالهاست که چنین وضعیتی دارد. وقتی هنوز اینجا نبودم هم بازیاش را خیلی تحسین میکردم، چون هیچ ضعفی ندارد. واقعاً کاری نیست که نتواند انجام دهد.»
آرنولد در ادامه اظهار داشت: «انرژی و هر چیزی که والورده به این تیم اضافه میکند برای همه ما بسیار فوقالعاده است. هرگز شکایت نمیکند، همه توانش را برای بازی میگذارد و در هر مسابقه بهترین عملکردش را ارائه میدهد.»
این مدافع انگلیسی به تأثیر والورده در رختکن و فراتر از مستطیل سبز نیز اشاره کرد و گفت: «او فردی فوقالعاده است که حضورش در کنار تیم واقعاً ارزشمند است. مهم نیست دیگران موافق باشند یا نه، او قطعاً یکی از بهترین هافبکهای جهان است و سالهاست که در این سطح قرار دارد.»