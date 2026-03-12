شکست پرهزینه چلسی مقابل پاریسنژرمن از نگاه روزنیور
لیام روزنیور، سرمربی چلسی، پس از باخت تیمش برابر پاریسنژرمن گفت عملکرد شاگردانش بد نبود، اما حریف فرانسوی از اشتباهات آبیها نهایت استفاده را برد.
به گزارش ایلنا، چلسی دیشب در چارچوب بازی رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه پارک دو پرنس روبروی پاری سن ژرمن به میدان رفت و با نتیجه سنگین ۲-۵ برابر این حریف قدرتمند فرانسوی شکست خورد تا در بازی برگشت در ورزشگاه استمفوردبریج به چیزی شبیه به معجزه برای صعود نیاز داشته باشد. روزنیور پس از پایان بازی در نشست خبری حاضر شد و با خبرنگاران صحبت کرد.
«نتیجهای بسیار ناامیدکننده بود. در بخش زیادی از مسابقه واقعاً از عملکرد تیم راضی بودم اما ۲۰ دقیقه پایانی کاملاً دیوانهوار بود و مسئولیت آن با من است. اشتباه در فوتبال رخ میدهد و باید آرامش را حفظ کرد، من هم شامل همین موضوع میشوم اما ما نتوانستیم آرام بمانیم و در نهایت مجازات شدیم.»
اشتباههای عجیب یورگنسن
«بازیکنان اشتباه میکنند. فیلیپ یورگنسن اولین بازیکنی نیست که اشتباه میکند. این بخشی از فوتبال است.»
هل دادن توپ جمعکن توسط نتو
«اگر از سمت ما کاری انجام شده که اشتباه یا خارج از چارچوب بوده است، من به نمایندگی از باشگاه عذرخواهی میکنم. ما زیاد درباره انضباط و حفظ آرامش در لحظات حساس صحبت کردهایم و این وظیفه من است که راه حل پیدا کنم. در بازی ما نکات مثبت زیادی وجود داشت، اما وقتی میبازید دیگر اهمیتی ندارد.»
باخت سنگین
«حتی وقتی نتیجه ۲-۴ بود هم هنوز در مسابقه حضور داشتیم. گل پنجم همان ضربه دردناک بود. این مسئلهای است که باید واقعاً برایش راه حلی پیدا کنم. ما بسیار به تبدیل شدن به یک تیم فوقالعاده نزدیک هستیم.»
وضعیت دروازهبانها
«آنها ویژگیهای متفاوتی دارند. رابرت سانچز در ارسالها فوقالعاده است و واکنشهای بسیار خوبی دارد. فیلیپ هم کیفیتهای بزرگی دارد. یکی از دلایلی که ما در زمین استون ویلا پیروز شدیم این بود که در زمان مالکیت توپ آرامش زیادی داشتیم. اگر بتوانید مقابل پاری سن ژرمن هم آرام بمانید و از زیر پرس آنها عبور کنید، میتوانید موقعیتهای خودتان را ایجاد کنید و ما هم این کار را انجام دادیم.»
لو رفتن ترکیب چلسی؟
«اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، مطمئنم در نهایت مشخص خواهد شد. این روزها چنین اتفاقاتی زیاد رخ میدهد، اما برای من نتیجه نهایی مهمتر از مسائل قبل از بازی است.»
برای پیشرفت برنامه تیم شما چیست؟
«ما باید وقتی با مشکلات روبرو میشویم آرامشمان را حفظ کنیم. مسئولیت این موضوع با من است. از روزی که به این تیم آمدم درباره آن صحبت کردهایم. قصد ندارم بازیکنان را مقصر بدانم. اگر از این مانع عبور نکنیم، به سقف تواناییمان نخواهیم رسید و پیدا کردن راه حل وظیفه من است.»
کیفیت پاری سن ژرمن؟
«آنها قهرمان اروپا هستند. به همین دلیل این شکست برایم بسیار ناامیدکننده است چون تا قبل از گل سوم عملکرد ما بسیار خوب بود اما وقتی نتیجه اینگونه میشود دیگر نمیتوان درباره آن صحبت کرد.»
وضعیت روحی یورگنسن
«باید از او تمجید کرد. در رختکن مسئولیت اشتباهش را پذیرفت. همه بازیکنان اشتباه میکنند، گاهی این اشتباهات هزینه بیشتری دارند و این هم یکی از همان لحظات بود.»