به گزارش ایلنا، لوئیس انریکه، سرمربی پی‌اس‌جی، پس از پیروزی سنگین و نفس‌گیر ۵-۲ برابر چلسی در دور رفت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، در نشست خبری پایان بازی شرکت کرد. او گفت «تنها تفاوت» بازی این بود که تیمش سه گل بیشتر از رقیب به ثمر رسانده است.

او تاکید کرد که تحلیل بازی بر اساس مسائل جسمانی و فیزیکی، «کلیشه‌هایی» است که روزنامه‌نگاران اغلب از آن‌ها استفاده می‌کنند.

آمادگی جسمانی: «این یک بحث تکراری میان خبرنگاران است که وقتی تیمی می‌بازد، از مشکلات فیزیکی حرف می‌زنند. فوتبال یک پدیده چندعاملی است. نمی‌توانیم هر بار حرفمان را عوض کنیم و بگوییم دیروز مشکل فیزیکی بود و امروز یک چیز دیگر. سال گذشته را یادتان هست؟ وقتی به ما می‌گفتید تیمی جوان هستیم و نمی‌توانیم قهرمان چمپیونزلیگ شویم. بحث آمادگی جسمانی فقط یک کلیشه است.»

عثمان دمبله و تعویض او: «همیشه درباره بازیکنانی که از مصدومیت برمی‌گردند، ریسک وجود دارد. باید به آن‌ها دقایق مشخصی بازی داد تا به روند رو به رشد خود ادامه دهند. فکر می‌کنم او بسیار خوب بازی کرد و تمام کارهایی را که از او انتظار داشتیم انجام داد. این خبر خوبی است و امیدواریم در لندن هم او را در همین سطح ببینیم.»

کواراتسخلیا: «آیا از نیمکت‌نشین کردن او پشیمانم؟ نه. کاری که من به عنوان مربی انجام می‌دهم، جستجو برای بهترین راه حل برای بازیکن است. اگر بازی همین حالا دوباره شروع شود، باز هم همان تصمیم را می‌گیرم.»

به روزهای اوج برگشته‌اید؟: «نکته مهم این است که همیشه پیرامون تیم سر و صدا وجود دارد. هر چه این سر و صدا بیشتر باشد، نشان‌دهنده این است که شما تیم خوبی هستید. باید این را پذیرفت. اگر در یک تیم بزرگ هستید، به این وضعیت عادت دارید.»

قبل از بازی به بازیکنان چه گفتید: «چیز خاصی نگفتم. کاری که ما مربیان انجام می‌دهیم، ایجاد تعادل در مسائل است. ما بازی را به همان شکلی آماده کردیم که همیشه در این رقابت‌ها انجام می‌دهیم. تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که جو فوق‌العاده‌ای داشتیم و حمایت هواداران را حس کردیم. هر بار که حریف بازی را مساوی کرد، زجر کشیدیم اما به تلاش برای پیروزی ادامه دادیم. بازی بسیار سختی بود. باید ادامه دهیم و به بهترین شکل برای بازی خارج از خانه استراحت کنیم.»

بازی برای تیم شما یک نقطه عطف بود؟: «چه کسی می‌داند؟ تنها می‌توانم بگویم که لحظه خاصی بود، چون ما با آن دقت همیشگی بازی نمی‌کردیم. همیشه ما را با سال گذشته مقایسه می‌کنند. بازی کردن دقیقاً مثل سال گذشته غیرممکن است. چیزی که می‌توانم بگویم این است که ما تیمی با تاب‌آوری بالا هستیم. تاب‌آوری کلمه‌ای است که تیم و هواداران ما را به خوبی تعریف می‌کند. در بازی برگشت هم برای پیروزی می‌جنگیم.»

اعتماد به نفس ناشی از پیروزی: «باید دوباره گل‌ها را ببینم. هیچ‌کدام را دقیقاً به یاد نمی‌آورم. ما اینجا هستیم چون سال گذشته همه جام‌ها را بردیم و یک تیم عالی در سطح تیمی و انفرادی بودیم. گاهی ممکن است در زمین هوشیارتر باشید و گاهی بی‌دقت، که در ورزش حرفه‌ای کاملاً طبیعی است.»

استراحت یک‌هفته‌ای: «فکر می‌کنم استراحت برای بازیابی بازیکنان مهم است. بعد از فیفادی با مشکلاتی روبرو خواهیم شد چون روزهای کمتری برای آماده‌سازی بازی‌های لیگ خواهیم داشت. باید با شرایط سازگار شویم.»

