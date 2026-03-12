نمایش نیمه‌کاره مندی برابر سیتی؛ تعویض در بین دو نیمه

مدافع فرانسوی رئال در نیمه نخست دیدار مقابل منچسترسیتی عملکرد قابل‌توجهی داشت و بارها در کارهای دفاعی موفق ظاهر شد، اما با وجود این نمایش، در پایان نیمه اول از ترکیب تیمش خارج شد.

به گزارش ایلنا، بازگشت فرلان مندی به ترکیب اولیه مادریدی‌ها، یکی از برجسته‌ترین تغییرات تاکتیکی این تیم به شمار می‌رفت. این مدافع فرانسوی که طی فصول اخیر همواره با کابوس آسیب‌دیدگی‌های پیاپی دست به گریبان بوده است، نشان داده که در صورت رسیدن به فرم ایده‌آل بدنی، دژی مستحکم و مهره‌ای کاملا قابل اتکا برای خط دفاعی تیمش خواهد بود.

در جریان تقابل حساس با منچسترسیتی، مندی در نیمه نخست نمایشی خیره‌کننده و بی‌نقص از خود ارائه داد، اما در اواخر این نیمه بار دیگر سایه مشکلات جسمانی بر عملکرد او سنگینی کرد. بروز گرفتگی در ناحیه عضلات پای راست این بازیکن سبب شد تا در زمان استراحت بین دو نیمه، آربلوا بلافاصله به فران گارسیا دستور گرم کردن بدهد و به این ترتیب، رئال مادرید نیمه مربیان را بدون حضور مدافع فرانسوی خود آغاز کرد.

کارراس، بازیکنی که در بیشتر مقاطع فصل جاری مدافع چپ ثابت تیم بود، در حال حاضر دوران نقاهت مصدومیت خود را سپری می‌کند. با این وجود، مندی حتی پیش از مصدومیت کارراس نیز توانسته بود خود را به عنوان گزینه اول کادر فنی تحمیل کند. حضور متوالی و پرفشار او در ترکیب اصلی طی هفته‌های گذشته، آن هم پس از ماه‌ها دوری از شرایط مسابقه، در نهایت فشار مضاعفی بر بدن او وارد کرد و تبعات این خستگی مفرط در بازی با سیتیزن‌ها نمایان شد.

تعویض فرلان مندی در بین دو نیمه صرفا یک تصمیم محتاطانه و پیشگیرانه بوده است. با توجه به اینکه او در یک بازه زمانی بسیار کوتاه پس از بازگشت به میادین، دقایق زیادی را به میدان رفته بود، کادر فنی رئال مادرید کوچکترین ریسکی را در خصوص این گرفتگی عضلانی جایز ندانست و برای جلوگیری از بروز یک مصدومیت جدی‌تر، او را از جریان بازی خارج کرد.

