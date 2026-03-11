ممبینی: منتظر مجوز برای از سرگیری لیگ هستیم
دبیرکل فدراسیون فوتبال اعلام کرد ادامه مسابقات لیگ منوط به مجوز نهادهای مسئول است و به محض فراهم شدن شرایط، رقابتها در سطوح مختلف از سر گرفته خواهد شد.
به گزارش ایلنا، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، درباره وضعیت برگزاری مسابقات فوتبال در کشور گفت: در شرایطی قرار داریم که کشور با وضعیت جنگی روبهروست و به همین دلیل برگزاری رقابتهای لیگ به تصمیم و مجوز نهادهای مرتبط، از جمله شورای امنیت ملی، بستگی دارد.
او با اشاره به مسائل امنیتی و محدودیتهای حملونقل افزود: در حال حاضر جابهجایی هواپیماهای مسافربری با دشواری همراه است و فضای امنیتی نیز فعال است. با این حال، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ آماده هستند تا در نخستین فرصت و پس از دریافت مجوزهای لازم، مسابقات را از سر بگیرند.
ممبینی تأکید کرد: جان و سلامت مردم در اولویت قرار دارد و همانطور که برای تعطیلی مسابقات از نهادهای مسئول استعلام گرفته شد، برای آغاز دوباره رقابتها نیز منتظر نظر آنها هستیم.
دبیرکل فدراسیون فوتبال همچنین درباره وضعیت تیم ملی فوتبال بانوان گفت: بازیکنان در حال حاضر در هتلی در مالزی مستقر هستند و در حال برنامهریزی برای بازگشت آنها به کشور هستیم، چرا که برخی پروازها در اوایل هفته آینده لغو شدهاند.
او با اشاره به پیشرفت فوتبال و فوتسال بانوان در سالهای اخیر افزود: در یک دهه گذشته حضور قابل توجهی در این بخش شکل گرفته و همین روند باعث شده تیم ملی بانوان به دور نهایی جام ملتهای آسیا برسد و در مجامع بینالمللی حضور پررنگتری داشته باشد.
ممبینی در پایان تأکید کرد فدراسیون فوتبال همچنان از تیم ملی بانوان حمایت خواهد کرد و از بازگشت آنها به کشور استقبال میکند.