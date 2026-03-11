واکنش پورعلی‌گنجی به شهادت دانش‌آموزان میناب

مدافع تیم ملی فوتبال ایران با ابراز اندوه از شهادت کودکان میناب تأکید کرد حتی جنگ هم قواعدی دارد، اما در این حادثه کودکانی جان باختند که کاملاً بی‌دفاع بودند.

به گزارش ایلنا، مرتضی پورعلی‌گنجی در واکنش به شهادت دانش آموزان میناب اعلام کرد این حادثه تلخ، روزهای سخت این روزها را غم‌انگیزتر از همیشه کرده است.

او گفت: شهادت کودکان بی‌دفاع میناب که برای آینده‌ای بهتر و روزهای بهتر به مدرسه رفته بودند تا رویای خود را به واقعیت تبدیل کنند، روزهای سخت این روزها ما را غمناک‌تر از همیشه کرد. حتی جنگ هم قواعدی دارد که این بارهم رعایت نشد و کودکانی در آن شهید شدند که کاملا بی‌دفاع بودند.

پورعلی‌گنجی در پایان با ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار افزود: ما داغدار مردمی هستیم که فرزندانشان با امید ساختن وطن قدم در مسیر آینده گذاشته بودند.

