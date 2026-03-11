بازگشت غیرمنتظره ستاره برزیلی به تیم ملی؟
تیاگو سیلوا، مدافع باتجربه برزیل، از گفتوگوی خود با کارلو آنچلوتی پرده برداشت و اعلام کرد با وجود ۴۱ سال سن میتواند در ماه ژوئن و جام جهانی برای برزیل به میدان برود.
به گزارش ایلنا، تیاگو سیلوا هنوز رؤیای حضور در یک جام جهانی دیگر را کنار نگذاشته است. مدافع ۴۱ ساله برزیلی که همچنان به صورت منظم برای پورتو به میدان میرود، معتقد است شرایط بدنی فعلیاش به او اجازه میدهد در تورنمنتی که از ماه ژوئن آغاز میشود در سطحی رقابتی بازی کند. او فصل گذشته نیز در جام جهانی باشگاهها با پیراهن فلومیننزه نمایش قابل توجهی داشت و حالا امیدوار است بار دیگر در صحنهای بزرگ خود را ثابت کند.
سیلوا که پیشتر در چهار دوره جام جهانی (۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) حضور داشته، حالا به دنبال ثبت دستاوردی کمسابقه در فوتبال است. در کارنامه پربار این مدافع باتجربه تقریباً همه افتخارات مهم دیده میشود، اما قهرمانی در جام جهانی هنوز جای خالی بزرگی در آن دارد. او در سالهای گذشته بارها نقش رهبر و چهره باتجربه رختکن را برای تیمهایش ایفا کرده و معتقد است چنین نقشی میتواند برای تیم ملی برزیل نیز ارزشمند باشد؛ حتی با وجود اینکه از زمان جام جهانی قطر دیگر به تیم ملی دعوت نشده است.
مدافع فعلی پورتو علیرغم تمام تردیدهایی که پس از حذف برزیل به دست کرواسی داشت، اکنون خود را آماده میبیند. او در مصاحبه با TNT Sports گفت: «آن زمان فکر میکردم نمیتوانم در شرایطی باشم که برای جام جهانی بعدی دعوت شوم و کمک کنم. فکر نمیکردم این اتفاق بیفتد. حتی در رختکن گفتم فکر میکنم این آخرین بار بود که این پیراهن را پوشیدم. صحنههای زیادی از جلوی چشمم گذشت اما سالها میگذرد و میبینی که هنوز شرایط بازی را داری. این یک احتمال کاملاً واقعی است.»
تیاگو سیلوا خود را گزینهای ارزشمند برای لیست نهایی میداند: «چه چیزهای مثبتی میتوانم با تجربه حضور در چهار جام جهانی اضافه کنم؟ مثلاً فرستادن یک پیام در لحظهای خاص یا همراهی با مربی (آنچلوتی)، چون این اولین جام جهانی او خواهد بود. آیا او تجربه دارد؟ بله، اما در مسابقات دیگر. آیا مربی برندهای است؟ بسیار زیاد. نمیگویم تیاگو برای آنچلوتی جام میبرد، بحث این نیست. اما فکر میکنم این همکاری نه تنها برای کادر فنی، بلکه برای بازیکنان هم جالب باشد. من کاملاً آرام هستم. کسی از کادر فنی با من صحبت نکرده است. با آنچلوتی در میلان و پیاسجی کار کردهام، با هم حرف میزنیم اما او هرگز به من نگفت که دعوت میشوم یا نه.»
در خط دفاعی برزیل رقابت فشردهای برای حضور در فهرست نهایی وجود دارد. گابریل ماگالاش و مارکینیوش از گزینههای اصلی ترکیب محسوب میشوند و بازیکنانی مانند ادر میلیتائو در صورت آمادگی بدنی میتوانند به این جمع اضافه شوند. دانیلو و چند مدافع شاغل در لیگ برزیل از جمله فابریسیو برونو و لئو پریرا نیز در میان گزینههای احتمالی قرار دارند. در چنین شرایطی، تجربه و سابقه سیلوا میتواند برگ برندهای باشد که او را دوباره به فهرست نهایی «سلسائو» نزدیک کند.