مخالفت باشگاه استقلال با جدایی آسانی و الحدادی

به گزارش ایلنا، در جلسه اخیر هیئت‌مدیره باشگاه استقلال، تازه‌ترین مسائل مربوط به امور باشگاه و تیم فوتبال بررسی و درباره برخی موضوعات تصمیم‌گیری شد. یکی از محورهای جلسه، پیشنهاد حضور موقت منیرالحدادی و یاسر آسانی در لیگ‌های جنوب شرق آسیا تا زمان ازسرگیری لیگ ایران بود که با مخالفت هیئت‌مدیره روبه‌رو شد. در این نشست تأکید شد این دو بازیکن در ترکیب استقلال باقی خواهند ماند.

همچنین باشگاه استقلال با انتشار اطلاعیه‌ای، خبر فسخ قرارداد این بازیکنان را تکذیب کرد.

علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه نیز در تماس با بازیکنان خارجی، وضعیت آن‌ها را جویا شده و بر ضرورت حضورشان در ادامه مسیر تأکید کرده است. او گفته باشگاه برای فصل آینده و به‌ویژه رقابت‌های آسیایی، بر حفظ ترکیب کامل و تقویت تیم برای حضوری قدرتمند برنامه‌ریزی می‌کند.

