به گزارش ایلنا، تیم فوتبال آرسنال چهارشنبه شب در چارچوب دیدارهای مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، در ورزشگاه «بای‌آرنا» میهمان بایرلورکوزن آلمان خواهد بود. شاگردان میکل آرتتا که در این فصل با ارائه نمایش‌های درخشان به عنوان یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی شناخته می‌شوند، در پی کسب یک نتیجه مطلوب در خاک آلمان هستند تا مسیر خود را برای صعود به مراحل پایانی هموارتر کنند.

توپچی‌های لندن در شرایطی پا به این میدان می‌گذارند که کارنامه‌ای بی‌نقص و تاریخی را در مرحله گروهی از خود به جای گذاشته‌اند. آرسنال موفق شد تمامی 8 مسابقه خود در دور گروهی را با پیروزی پشت سر بگذارد. بر اساس آمارهای ثبت شده، خط حمله زهرآگین این تیم 23 گل به ثمر رسانده و در نقطه مقابل، با دریافت تنها 4 گل، عنوان مستحکم‌ترین و بهترین خط دفاعی این رقابت‌ها را به نام خود ثبت کرده است.

علاوه بر این، تقابل با بایرلورکوزن پس از بیش از دو دهه وقفه در دیدارهای رسمی دو تیم رخ می‌دهد. آرسنالی‌ها با تکیه بر روند شکست‌ناپذیری خود در دیدارهای خارج از خانه که اکنون به رکورد 13 بازی متوالی رسیده است، امیدوارند میزبان آلمانی خود را تسلیم کنند.

در آستانه این دیدار حیاتی، میکل آرتتا با چالش‌ها و تصمیم‌گیری‌های مهمی در خصوص ترکیب تیمش مواجه است. کادر فنی آرسنال در دیدار اخیر این تیم در رقابت‌های جام حذفی، به چند مهره کلیدی از جمله داوید رایا، دکلان رایس و مارتین زوبیمندی استراحت داد. بر اساس گزارش‌های واصله، انتظار می‌رود این سه بازیکن با آمادگی کامل به ترکیب اصلی بازگردند.

با این وجود، اردوی آرسنال با اخبار نگران‌کننده‌ای نیز همراه است. وضعیت جسمانی سه بازیکن تأثیرگذار یعنی ویلیام سالیبا، مارتین اودگارد و بن وایت به دلیل آسیب‌دیدگی‌های جزئی هنوز نامشخص ارزیابی شده است و کادر پزشکی تا ساعات منتهی به بازی، تصمیم نهایی را در خصوص حضور آن‌ها در میدان اتخاذ خواهد کرد.

بدون شک اصلی‌ترین نقطه اتکای آرسنال در خط حمله، ویکتور گیوکرش خواهد بود. این مهاجم آماده که تا اینجای رقابت‌های لیگ قهرمانان 10 گل به ثمر رسانده، بزرگترین تهدید برای خط دفاعی لورکوزن محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که 4 گل از مجموع گل‌های اروپایی او در این فصل، حاصل حرکات انفرادی و تکنیک بالای این بازیکن بوده است که مهار او را برای مدافعان حریف دشوار می‌سازد.

ترکیب احتمالی آرسنال: رایا، تیمبر، سالیبا، گابریل، هینکاپیه، زوبیمندی، رایس، ساکا، ازه، مارتینلی و گیوکرش

