ماجرای جدایی الحدادی از استقلال چقدر جدی است؟

به گزارش ایلنا، با توقف مسابقات لیگ برتر و شرایط خاصی که در روزهای اخیر برای فوتبال ایران ایجاد شده، آینده بازیکنان خارجی شاغل در تیم‌های لیگ برتری به یکی از موضوعات پر بحث در رسانه‌ها تبدیل شده است. در همین فضای خبری، طی روزهای گذشته برخی رسانه‌های خارجی مدعی شدند منیر الحدادی، مهاجم مراکشی استقلال، قصد دارد قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کند.

این گمانه‌زنی‌ها در حالی مطرح شده که گفته می‌شود الحدادی پس از خروج از ایران و حضور در اسپانیا، شرایط ادامه همکاری با استقلال را بررسی می‌کند. حتی در برخی گزارش‌ها ادعا شده که این بازیکن در بازار نقل‌وانتقالات به چند باشگاه خارجی نیز پیشنهاد شده و احتمال دارد مقصد بعدی خود را خارج از فوتبال ایران انتخاب کند.

با این حال بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد تاکنون هیچ درخواست رسمی برای فسخ قرارداد این بازیکن به باشگاه استقلال ارسال نشده و وضعیت همکاری او با آبی‌پوشان پایتخت همچنان مطابق قرارداد قبلی ادامه دارد. در چنین شرایطی، موضوع جدایی این مهاجم فعلاً در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای باقی مانده است.

از سوی دیگر برخی منابع نزدیک به باشگاه استقلال نیز معتقدند در شرایط فعلی، موضوع فسخ قرارداد بازیکنان خارجی به سادگی قابل اجرا نیست و هرگونه تصمیم در این زمینه باید بر اساس مفاد قراردادی و مقررات بین‌المللی فوتبال بررسی شود.

در مجموع به نظر می‌رسد خبر جدایی احتمالی منیر الحدادی بیش از آنکه یک اتفاق قطعی باشد، نتیجه فضای مبهم این روزهای فوتبال ایران و بازار نقل‌وانتقالات است؛ بازاری که با هر توقف مسابقات یا تغییر شرایط، موجی از شایعات را پیرامون آینده بازیکنان خارجی ایجاد می‌کند. حالا باید دید در روزهای آینده چه تصمیمی درباره وضعیت این مهاجم مراکشی گرفته خواهد شد و آیا او همچنان در جمع آبی‌های پایتخت باقی می‌ماند یا مسیر تازه‌ای را در فوتبال حرفه‌ای خود انتخاب می‌کند.

