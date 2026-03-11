به گزارش ایلنا، در جریان دیدار بارسلونا و نیوکسل، تصمیم داور ایتالیایی مسابقه در یکی از صحنه‌های حساس بازی به ضرر آبی‌واناری‌ها تمام شد. رونالد آرائوخو پس از احساس گرفتگی عضله برای لحظاتی از زمین خارج شد، چرا که پیش از آن یکی از صحنه‌ها را بیرون از خط کناری به پایان رسانده بود.

او تلاش کرد بلافاصله برای ادامه بازی به زمین برگردد تا تیمش در شروع مجدد بازی با کمبود بازیکن مواجه نشود، اما داور اجازه نداد و از او خواست که ورودش به زمین را از نقطه‌ای بیرون از محوطه انجام دهد. همین موضوع باعث شد خط دفاعی بارسا برای لحظاتی نامنظم شود. آرائوخو که هنوز از مشکل عضلانی رنج می‌برد نتوانست فضای خود را پوشش دهد و در آن لحظه هم بازیکن دیگری جای او را پر نکرد؛ فرصتی که هاروی بارنز از آن استفاده کرد و گل اول نیوکسل را به ثمر رساند.

آرائوخو پس از بازی به این تصمیم اعتراض کرد: «قوانین را درک نمی‌کنم. اگر دچار گرفتگی عضله شوم، می‌توانم ایستاده یا حتی سینه‌خیز وارد زمین شوم. تصمیم داور را درک نمی‌کنم. او دوباره من را از زمین بیرون فرستاد. بعد هم نتوانستم وارد محوطه جریمه شوم. تصمیم داور را درک نمی‌کنم.»

جمع‌بندی آرائوخو از بازی به طور کلی مثبت بود. او اظهار داشت: «از نتیجه راضی هستم. در پایان توانستیم گل تساوی را به ثمر برسانیم. آن‌طور که می‌خواستیم بازی نکردیم. باید به آنچه در جام حذفی به دست آوردیم اشاره کنیم. پیروزی ۰-۳ مقابل اتلتیکو مادرید. امروز هوشمندانه بازی کردیم. در لیگ قهرمانان اروپا باید هوشمند باشیم. حالا در خانه و با حضور هواداران‌مان بازی می‌کنیم. مسابقه بزرگی خواهد بود.»

این مدافع اروگوئه‌ای تایید کرد که نتوانسته بودند بازی مالکانه را به طور کامل اجرا کنند. او توضیح داد: «می‌خواستیم در خط حمله خطرناک‌تر باشیم و مالکیت بیشتری داشته باشیم. مقابل حریفی بزرگ بازی کردیم و ورزشگاه هم واقعاً فضای خاصی ایجاد کرده بود. مسابقه دشواری بود. با احساس خوبی زمین را ترک می‌کنیم چون همه‌ چیز در بازی خانگی تعیین خواهد شد.»

آرائوخو مانند پائو کوبارسی به فشار بدنی اشاره کرد: «این نتیجه فشاری است که از مسابقات با شدت بالا ایجاد می‌شود. هرچه بیشتر بازی کنم، احساس بهتری دارم. باید برای زمانی که نوبتم می‌رسد آماده باشم. امروز احساس خوبی داشتم.»

