تصمیم مهم AFC درباره فوتبال باشگاهی در آسیا/ بفرمایید عربستان!
کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه اتخاذ تصمیمی مهم درباره نحوه برگزاری ادامه رقابتهای لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد.
به گزارش ایلنا، رقابتهای باشگاهی فوتبال آسیا که قرار بود اوایل ماه مارس (اسفند) برگزار شود، در پی تحولات اخیر منطقهای و نگرانیهای امنیتی در غرب قاره به تعویق افتاد؛ موضوعی که برنامهریزی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ادامه مسابقات را با چالش جدی روبهرو کرده است.
طبق تقویم اولیه، دیدارهای رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در روزهای ۱۱ تا ۱۳ اسفند برگزار میشد و بازیهای برگشت نیز برای ۱۹ تا ۲۱ اسفند در نظر گرفته شده بود. همچنین مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز در همین بازه زمانی برنامهریزی شده بود، اما تعویق مسابقات در منطقه غرب آسیا باعث شد AFC به دنبال تعیین زمان و شکل جدید برگزاری این بازیها باشد.
در همین راستا، شبکه «الاخباریه» عربستان در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس گزارش داد که کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال رایزنی با فدراسیونها و باشگاههای درگیر است تا درباره زمان جدید و حتی نحوه برگزاری مرحله یکهشتم نهایی تصمیمگیری کند. یکی از گزینههای مطرح شده، برگزاری این مرحله به صورت متمرکز در شهر جده است؛ مشابه مدلی که قرار است برای مراحل یکچهارم نهایی تا فینال اجرا شود. با این حال هنوز مشخص نیست این مرحله به شکل تکبازی برگزار خواهد شد یا مطابق فرمت قبلی به صورت رفت و برگشت انجام میشود.
در همین زمینه روزنامه «الشرق الاوسط» عربستان نیز خبر داده که دپارتمان مسابقات AFC عصر سهشنبه نشستی با فدراسیونهای فوتبال کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار خواهد کرد تا درباره زمان جدید مسابقات به تعویق افتاده تصمیمگیری شود. انتظار میرود در این جلسه، تاریخ برگزاری بازیها پیش از شروع مرحله متمرکز رقابتها در جده که از ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین) آغاز میشود، مشخص شود.
با این حال نحوه برگزاری مرحله یکهشتم نهایی همچنان محل اختلاف است. برخی باشگاهها به ویژه از امارات و قطر با برگزاری مسابقات به صورت تکبازی در عربستان موافق نیستند و آن را به ضرر خود میدانند. از سوی دیگر، تیمهایی مانند تراکتور نیز ترجیح میدهند از امتیاز میزبانی در این مرحله بهرهمند شوند.
بر اساس برنامه رقابتها، در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا تیمهای الهلال عربستان و السد قطر، الاهلی عربستان و الدحیل قطر، الاتحاد عربستان و الوحده امارات و همچنین شباب الاهلی امارات و تراکتور ایران باید به مصاف هم بروند. در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز النصر عربستان با الوصل امارات روبهرو میشود و الاهلی قطر در مرحله یکچهارم نهایی برابر الحسین اردن قرار خواهد گرفت.
در عین حال، نزدیکی فیفادیها و همچنین برنامه فشرده مسابقات باشگاهی، کار AFC را برای تعیین زمان جدید دشوارتر کرده است. از طرفی با صعود تیمهای ملی ایران، عربستان و قطر به جام جهانی، این کشورها باید لیگهای داخلی خود را پیش از آغاز اردوهای تیم ملی به پایان برسانند؛ مسئلهای که هماهنگ کردن تقویم مسابقات آسیایی را پیچیدهتر از همیشه کرده است.