چراغ سبز واشنگتن به فیفا
مسیر هموار یوزهای ایرانی برای حضور در جام جهانی
اینفانتینو، رئیس فیفا، با انتشار یک توییت مدعی شد که رییس جمهور آمریکا نگاه مثبتی به حضور ایران در جام جهانی دارد.
به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو، عالیترین مقام فدراسیون جهانی فوتبال، در تازهترین اظهارات خود از یک نشست ویژه و تعیینکننده با دونالد ترامپ خبر داده است؛ دیداری که در آن رئیسجمهور ایالات متحده به صراحت تضمین داد که کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در خاک آمریکا با آغوش باز پذیرفته خواهد شد.
گره خوردن سرنوشت حضور ملیپوشان ایرانی در این تورنمنت بزرگ، در ماههای اخیر به یکی از داغترین و نگرانکنندهترین مباحث رسانههای ورزشی تبدیل شده بود. ریشه این التهابات به مقطعی برمیگردد که دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه آمریکا از صدور روادید برای تعدادی از اعضای کادر و کاروان تیم ملی امتناع ورزید و همین امر سبب شد تا نمایندگان فوتبال ایران با محدودیتهای فراوان و ترکیبی ناقص پای به مراسم قرعهکشی مسابقات بگذارند.
این چالشهای لجستیکی در شرایطی پیگیری میشد که بازیکنان حاضر در لیست اولیه تیم ملی در حال سپری کردن مراحل قانونی و اداری دریافت ویزا در سفارت آمریکا واقع در امارات متحده عربی بودند، اما شعلهور شدن ناگهانی آتش جنگ، سایه ابهام بسیار سنگینی بر سر حضور ایران در این فستیوال جهانی انداخت. در آن برهه، سناریوهای متعددی پیرامون احتمال غیبت ایران مطرح شد و این گمانهزنی به وجود آمد که آیا این عدم حضور به شکل انصراف و کنارهگیری خودخواسته از سوی ایران رقم خواهد خورد یا اینکه دولت میزبان با قطع همکاریهای دیپلماتیک، حکم به کنار گذاشته شدن تیم ملی از جام جهانی میدهد.
با این حال، سکاندار فیفا در تشریح جزئیات ملاقات اخیر خود با مقام ارشد کاخ سفید، خط بطلانی بر تمام این شایعات کشید. اینفانتینو اعلام کرد که محور ابتدایی این گفتگوها، بررسی آخرین مراحل آمادهسازی میزبان و همچنین ارزیابی شور و اشتیاق فزاینده برای سوت آغاز رقابتهایی بوده است که تا شروع سوت افتتاحیه آن تنها ۹۳ روز زمان باقی مانده است.
در جریان این نشست سطح بالا، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال شخصاً پرونده تیم ملی ایران را به میان میآورد. طبق روایت اینفانتینو، او با اشاره به شرایط فعلی و پیچیدگیهای موجود، صعود موفقیتآمیز و کسب جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ توسط تیم ملی فوتبال ایران را به رئیسجمهور آمریکا یادآور میشود.
خروجی این رایزنی ورزشی، تاکید و قول مساعد دونالد ترامپ مبنی بر استقبال کامل از تیم ملی ایران جهت ورود به خاک ایالات متحده و شرکت بدون مانع در مسابقات بوده است تا خیال هواداران فوتبال از بابت حضور ستارههایشان در این تورنمنت راحت شود.
اینفانتینو در بخش پایانی صحبتهایش، با اشاره به شرایط ملتهب کنونی دنیا، نیاز جامعه بینالملل به رویدادهای عظیمی همچون جام جهانی را برای گردهم آوردن مردم کره خاکی، بیش از هر زمان دیگری ضروری و حیاتی توصیف کرد. او ضمن تشکر و قدردانی ویژه از رویکرد حمایتی رئیسجمهور آمریکا در قبال این مسابقات، خاطرنشان کرد که این سطح از همکاری بار دیگر قدرت جادویی فوتبال را در پیوند دادن ملتها و ایجاد اتحاد در سراسر جهان به اثبات رسانده است.