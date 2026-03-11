آخرین وضعیت یاسر آسانی و استقلال و لیگ کره جنوبی

به گزارش ایلنا، پس از انتشار خبر درخواست فسخ قرارداد منیر الحدادی، حالا نام یکی دیگر از بازیکنان خارجی استقلال نیز در رسانه‌های خارجی مطرح شده است. برخی رسانه‌های کره جنوبی مدعی شده‌اند یاسر آسانی، وینگر گلزن آبی‌پوشان تهرانی، ممکن است به دلیل شرایط فعلی ایران و توقف مسابقات لیگ، از جمع استقلال جدا شود.

در همین رابطه رسانه کره‌ای «اینتر فوتبال» در گزارشی نوشته است: یاسر آسانی که فصل گذشته از گوانگژو اف‌سی راهی استقلال ایران شد، ممکن است به دلیل شرایط جنگی این تیم را ترک کند. این بازیکن در حال حاضر در کشورش حضور دارد و گفته می‌شود با چند باشگاه لیگ کره جنوبی در تماس است.

در بخشی دیگر از این گزارش نیز آمده است که بازگشت احتمالی آسانی به لیگ کره می‌تواند یکی از انتقالات جالب توجه باشد. طبق ادعای این رسانه، با توجه به درگیری‌های اخیر در خاورمیانه، این بازیکن به کشورش بازگشته و احتمال دارد مذاکراتی را با برخی باشگاه‌های خصوصی کی‌لیگ آغاز کرده باشد.

با این حال، رسانه‌های کره‌ای تأکید کرده‌اند که این انتقال با موانع مهمی روبه‌رو است. نخست اینکه یاسر آسانی هنوز با باشگاه استقلال قرارداد دارد و جدایی او به طور رسمی اعلام نشده است. از سوی دیگر، مسئله مالی نیز می‌تواند مانع بزرگی برای این انتقال باشد؛ چرا که بسیاری از باشگاه‌های لیگ کره نقل‌وانتقالات خود را تکمیل کرده‌اند و احتمالاً پرداخت دستمزد بالای این بازیکن برای آنها ساده نخواهد بود.

در همین راستا رسانه «ای‌دیلی» نیز در گزارشی مدعی شده است که با توجه به شرایط ناپایدار در ایران و توقف مسابقات لیگ، آسانی در حال بررسی روند فسخ قرارداد با استقلال است. حتی گفته می‌شود نمایندگان این بازیکن با مسئولان باشگاه سوون سامسونگ تماس‌هایی داشته‌اند، اما به دلیل محدودیت سهمیه بازیکنان خارجی، حضور او در این تیم چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

یاسر آسانی بدون تردید یکی از موفق‌ترین خریدهای استقلال در فصل جاری محسوب می‌شود. این وینگر آلبانیایی که تابستان گذشته با پرداخت حدود یک میلیون یورو از گوانگژو به جمع آبی‌ها پیوست، در ۲۹ مسابقه موفق شد ۱۳ گل به ثمر برساند و ۴ پاس گل نیز ثبت کند تا به یکی از موثرترین بازیکنان تیم تبدیل شود.

در چنین شرایطی اگر شایعه جدایی این بازیکن رنگ واقعیت به خود بگیرد، استقلال در ادامه مسیر خود یکی از مهم‌ترین مهره‌های هجومی‌اش را از دست خواهد داد؛ موضوعی که می‌تواند برای کادر فنی و هواداران این تیم خبر نگران‌کننده‌ای باشد. حالا باید دید در روزهای آینده باشگاه استقلال چه واکنشی به این گزارش‌ها نشان خواهد داد و آیا ستاره آلبانیایی آبی‌ها واقعاً مسیر بازگشت به فوتبال کره جنوبی را انتخاب می‌کند یا خیر.

