ابهام در زمان و نحوه برگزاری مراحل حذفی لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش ایلنا، رقابت‌های باشگاهی فوتبال آسیا که قرار بود در ابتدای ماه مارس (اسفند) برگزار شود، به دلیل تحولات منطقه‌ای و مسائل امنیتی در منطقه غرب آسیا به تعویق افتاد. بر اساس برنامه اولیه، دیدارهای رفت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا و مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در روزهای ۱۱ تا ۱۳ اسفند و مسابقات برگشت در تاریخ‌های ۱۹ تا ۲۱ اسفند برگزار می‌شد.

با این حال کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) اکنون در حال هماهنگی با فدراسیون‌های مربوطه برای تعیین زمان جدید برگزاری این دیدارها است. در همین زمینه حساب رسمی شبکه «الاخباریه» عربستان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که AFC در حال بررسی چند سناریو از جمله برگزاری مرحله یک‌هشتم نهایی به صورت متمرکز در شهر جده است؛ مشابه مدلی که برای مراحل یک‌چهارم نهایی تا فینال در نظر گرفته شده است.

با وجود این، هنوز تصمیم نهایی درباره نحوه برگزاری مرحله یک‌هشتم نهایی گرفته نشده و احتمال دارد این مرحله به صورت تک‌بازی یا طبق فرمت قبلی به شکل رفت و برگشت برگزار شود.

روزنامه الشرق الاوسط نیز گزارش داده است که دپارتمان مسابقات AFC عصر سه‌شنبه جلسه‌ای با فدراسیون‌های فوتبال کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار خواهد کرد تا درباره زمان جدید مسابقات و نحوه برگزاری مرحله یک‌هشتم نهایی تصمیم‌گیری شود.

قرار است در این نشست، تاریخ برگزاری دیدارها پیش از آغاز مرحله متمرکز مسابقات در جده که از ۱۶ آوریل (۱۲ اردیبهشت) آغاز می‌شود، مشخص شود. این در حالی است که برخی باشگاه‌ها از جمله تیم‌های امارات و قطر با برگزاری مرحله یک‌هشتم به صورت تک‌بازی در عربستان موافق نیستند و آن را ناعادلانه می‌دانند. تراکتور ایران نیز ترجیح می‌دهد از امتیاز میزبانی در این مرحله بهره‌مند شود.

بر اساس برنامه مسابقات، در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا تیم‌های الهلال و السد، الاهلی عربستان و الدحیل، الاتحاد و الوحده و همچنین شباب الاهلی امارات و تراکتور به مصاف هم خواهند رفت. در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز النصر با الوصل دیدار می‌کند و الاهلی قطر در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر الحسین اربد اردن قرار خواهد گرفت.

در عین حال نزدیکی زمان فیفادی و جام جهانی و همچنین فاصله کم تا مرحله یک‌چهارم نهایی باعث شده AFC برای تعیین زمان جدید مسابقات با چالش‌هایی روبه‌رو شود؛ به‌ویژه اینکه کشورهایی مانند ایران، قطر و عربستان که به جام جهانی صعود کرده‌اند باید لیگ‌های داخلی خود را پیش از برگزاری اردوهای تیم ملی به پایان برسانند.

انتهای پیام/