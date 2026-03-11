خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اینفانتینو: ترامپ از حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ استقبال کرد

اینفانتینو: ترامپ از حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ استقبال کرد
کد خبر : 1761098
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس فیفا اعلام کرد در دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا درباره آماده‌سازی جام جهانی ۲۰۲۶ و همچنین حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها گفت‌وگو کرده است.

به گزارش ایلنا،  جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، اعلام کرد در دیداری با دونالد ترامپ درباره روند آماده‌سازی برای برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ گفت‌وگو کرده است.

به گفته اینفانتینو، در این نشست همچنین درباره شرایط فعلی ایران و صعود تیم ملی فوتبال این کشور به جام جهانی صحبت شد. وی افزود که در جریان این مذاکرات، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرده از حضور تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ که بخشی از آن در ایالات متحده برگزار می‌شود، استقبال می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل