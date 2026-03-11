اینفانتینو: ترامپ از حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ استقبال کرد

به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، اعلام کرد در دیداری با دونالد ترامپ درباره روند آماده‌سازی برای برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ گفت‌وگو کرده است.

به گفته اینفانتینو، در این نشست همچنین درباره شرایط فعلی ایران و صعود تیم ملی فوتبال این کشور به جام جهانی صحبت شد. وی افزود که در جریان این مذاکرات، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرده از حضور تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ که بخشی از آن در ایالات متحده برگزار می‌شود، استقبال می‌کند.

