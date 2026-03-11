بیانیه باشگاه شمسآذر در واکنش به انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی
باشگاه شمسآذر در واکنش به انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی، بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه فرهنگی ورزشی شمس آذر قزوین طی پیامی انتخاب آیتالله سید محمد مجتبی حسینی خامنهای را به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران به تمامی مردم ایران علیالخصوص جامعه ورزش و خانواده بزرگ ورزش خصوصا استان شهیدپرور و انقلابی قزوین تبریک گفت.
متن این پیام به این شرح است:
با انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، موجی از اطمینان به قلب مردم شریف، فهیم و انقلابی ایران اسلامی جاری شد. در این برهه از زمان وظیفه همه اقشار مردم این است تا همراه رهبر عزیز کشورمان از هویت ایران اسلامی دفاع کنیم.
بدون شک این انتخاب راهبردی و سرنوشتساز که با تدبیر و مسئولیت پذیری اعضای محترم مجلس خبرگان انجام شد، نقش مهم در تحکیم ثبات ملی و تقویت اقتدار نظام اسلامی ایفا خواهد کرد.
باشگاه فرهنگی ورزشی شمس آذر قزوین ضمن آرزوی توفیق برای رهبر جدید، از درگاه خداوند متعال عزت و سربلندی و امنیت روز افزون را برای ملت بزرگ ایران مسئلت دارد.
خانواده شمس آذر قزوین با قلبی سرشار از اندوه، شهادت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) را به ملت بزرگ ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده مکرم ایشان و تمامی دوستداران انقلاب اسلامی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مجاهد بزرگ علو درجات و برای ملت شریف ایران صبر، عزت و سربلندی مسئلت مینماید.