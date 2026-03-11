ترکیب احتمالی رئال و سیتی / جدال بزرگ در برنابئو

به گزارش ایلنا، چهارشنبه شب، ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان یکی از حساس‌ترین و تماشایی‌ترین دیدارهای دور رفت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود؛ تقابلی که در آن رئال مادریدِ بحران‌زده در فاز نیروی انسانی، باید با حمایت هوادارانش به مصاف منچسترسیتیِ آماده و تا دندان مسلح برود. این دیدار نه تنها یک نبرد حیثیتی کلاسیک در قاره سبز است، بلکه آزمونی بزرگ برای سنجش عیار تاکتیکی مربیان دو تیم در مسیر هموار کردن صعود به جمع هشت تیم برتر محسوب می‌شود.

از منظر تحلیلی، بزرگترین چالش رئال مادرید در این مسابقه، لیست بلندبالای مصدومانی است که ساختار تیمی آن‌ها را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. آلوارو آربلوا، سرمربی مادریدی‌ها، در یکی از حساس‌ترین مقاطع فصل با غیبت هفت مهره کلیدی خود مواجه شده است. عدم حضور ادر میلیتائو، جود بلینگام، دنی سبایوس، داوید آلابا، کیلیان امباپه، آلوارو کارراس و رودریگو، قدرت انتخاب کادر فنی را به حداقل رسانده و بالانس تیمی سفیدپوشان را در هر سه خط به هم ریخته است.

بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که با وجود این غایبان پرشمار، کادر فنی رئال مادرید تصمیمات خود را در بسیاری از پست‌ها نهایی کرده است؛ به طوری که حضور فرلان مندی در جناح چپ خط دفاعی و استفاده از گونزالو گارسیا در فاز تهاجمی تقریباً قطعی است. با این حال، آربلوا همچنان در دو پست کلیدی با تردیدهای جدی روبروست: نخست، انتخاب زوج آنتونیو رودیگر در قلب خط دفاعی که رقابتی نزدیک میان رائول آسنسیو و دین هویسن را به همراه داشته است؛ و دوم، دوراهی استفاده از ادواردو کاماوینگا یا تیاگو پیتارچ برای تکمیل کمربند میانی میدان و ایجاد تعادل در برابر خط هافبک قدرتمند حریف.

در نقطه مقابل، شرایط در اردوگاه منچسترسیتی کاملاً متفاوت ارزیابی می‌شود. پپ گواردیولا نسبت به دیدار رفت دو تیم در ماه دسامبر، تیمی بسیار منسجم‌تر و باطراوت‌تر را در اختیار دارد. فهرست غایبان نماینده انگلیس تنها به سه بازیکن (متئو کواچیچ، یوشکو گواردیول و ریکو لوییس) محدود شده است که با توجه به عمق اسکواد سیتی، خلل چندانی در برنامه‌های تاکتیکی این تیم ایجاد نخواهد کرد.

در دسترس بودن اکثر ستارگان، به گواردیولا این امکان را می‌دهد که با ترکیبی کاملاً هجومی و رعب‌آور پای به چمن برنابئو بگذارد. سیتیزن‌ها با آگاهی از ضعف‌های خط دفاعیِ ترمیم‌شده‌ی رئال مادرید، به دنبال دیکته کردن مالکیت توپ و استفاده از فضای بین خطوط میزبان خواهند بود.

با توجه به آخرین تمرینات و شرایط دو تیم، پیش‌بینی می‌شود رئال مادرید با سیستم پایه خود و تکیه بر تیبو کورتوا درون دروازه به میدان برود. در خط دفاعی، ترنت الکساندر آرنولد، آنتونیو رودیگر، رائول آسنسیو (گزینه محتمل‌تر) و فرلان مندی صف‌آرایی خواهند کرد. در خط میانی، اورلین شوامنی، فدریکو والورده و ادواردو کاماوینگا وظیفه تخریب بازی حریف و انتقال توپ را برعهده دارند، در حالی که آردا گولر به عنوان طراح حملات، پشت سر زوج هجومی وینیسیوس جونیور و گونزالو گارسیا ایفای نقش می‌کند.

در آن سوی میدان، منچسترسیتی احتمالاً جانلوئیجی دوناروما را در قفس توری خواهد داشت. خط دفاعی چهار نفره این تیم متشکل از ماتئوس نونیز، روبن دیاز، مارک گِهی و رایان آیت‌نوری خواهد بود. نبض میانه میدان در اختیار مثلث رودری، برناردو سیلوا و مت اورایلی قرار می‌گیرد و در خط حمله، ارلینگ هالند به عنوان مهاجم هدف، توسط دو وینگر تکنیکی و سرعتی یعنی رایان شرکی و آنتوان سمنیو تغذیه خواهد شد تا یکی از ترسناک‌ترین خطوط حمله حال حاضر اروپا، خط دفاعی آسیب‌دیده مادرید را به چالشی سخت بکشد.

انتهای پیام/