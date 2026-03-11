گریزمان به شایعات پایان داد: در اتلتیکو میمانم
مهاجم فرانسوی اتلتیکو مادرید با اشاره به آیندهاش تأکید کرد قصد دارد تا پایان فصل در این تیم بماند و برنامهای برای جدایی در مقطع فعلی ندارد.
به گزارش ایلنا، آنتوان گریزمان پس از برد ۵-۲ اتلتیکو مادرید برابر تاتنهام در گفتوگو با شبکه موویاستار درباره آیندهاش صحبت کرد. او که در این مسابقه یک گل زد و یک پاس گل هم داد، تأکید کرد قصد دارد تا پایان فصل در جمع شاگردان دیهگو سیمئونه بماند و پیشنهادی مانند علاقه اورلاندو سیتی برای جذبش باعث تغییر تصمیمش نخواهد شد.
پیروزی قاطعانه و پرگل
«از برخی اشتباهات آنها استفاده کردیم. چه اشتباهات فنی و چه اشتباهاتی که به دلیل زمین بسیار لغزنده رخ داد، زمینی که ما به آن عادت داریم. مسابقه فوقالعادهای انجام دادیم و تنها حیف است که دو گل دریافت کردیم. باید بازی را بررسی کنیم تا اتفاقی را که در بارسلونا رخ داد تکرار نکنیم چون برتری خوبی در اختیار داریم.»
شروع بازی چه طور بود؟
«میخواستیم از ابتدا فشار زیادی وارد کنیم و با سرعتی بالا بازی را آغاز کنیم. این کار را انجام دادیم و اشتباهات حریف نیز از همان فشار ما به وجود آمد و از این موضوع بسیار خوشحال هستیم.»
خولیان آلوارز
«ما به همه نیاز داریم. از سطح بازی خولیان آلوارز بسیار راضی هستیم، همینطور از الکساندر سورلوث. ما به گلزنی مهاجمان نوکمان نیاز داریم و وظیفه ما این است که کار کنیم و شرایط را برای مهاجمانمان آسانتر کنیم.»
آینده را چه طور می بینی؟
«اینجا بسیار خوشحال هستم و از آن لذت میبرم و کاری که در زمین انجام میدهم خودش گویای همه چیز است. خواهیم دید چه میشود اما ایده این است که تا پایان پیش برویم و سپس دیگران میتوانند درباره آن صحبت کنند.»
فینال جام حذفی
«این رؤیا و هدف من است. امیدوارم بتوانیم به دستاورد بزرگی برسیم.»