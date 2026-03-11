کمپانی: هنوز بازی برگشت باقی مانده

به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ دیشب در دیدار رفت از مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه خانگی آتالانتا روبروی این تیم ایتالیایی به میدان رفت و موفق شد با نتیجه جالب۱-۶ برابر این تیم به پیروزی برسد و تا حد زیادی صعودش به جمع هشت تیم برتر این مسابقات را نهایی کند.

کمپانی پس از پایان این بازی در نشست خبری شرکت کرد و به خبرنگاران گفت: «هنوز بازی برگشت باقی مانده است، بنابراین باید تمرکزمان را حفظ کنیم. نکته کلیدی امشب پیدا کردن رویکرد مناسب برای مسابقه بود. پوشش نفر به نفر ما از نظر تاکتیکی بسیار مهم بود و پرس از جلو نیز کمک زیادی به ما کرد. این اولین باری نیست که با تیمی مانند آتالانتا روبرو می‌شویم که تمایل زیادی به حمله دارد، بنابراین بازی مقابل چنین سبکی برای ما غافلگیرکننده نبود.»

او درباره بازی خوب مایکل اولیسه اظهار داشت: «او با ذهنیتی به اینجا آمده است که می‌تواند او را به یکی از بهترین بازیکنان جهان تبدیل کند. در کاری که انجام می‌دهد بسیار دقیق است. واقعاً نمی‌خواهم بازیکنان را با یکدیگر مقایسه کنم چون متفاوت هستند اما با کوین دی‌بروینه بازی کرده‌ام و خوش‌شانس بودم که روند پیشرفت او را از یک بازیکن جوان تا تبدیل شدن به یک فوق‌ستاره ببینم. او وسواس زیادی نسبت به جزئیات داشت. مایکل نیز چنین ویژگی‌ای دارد. با این حال، این کافی نیست. ما باید او را وادار کنیم کارهای بیشتری انجام دهد، اما او در مسیر بسیار خوبی قرار دارد.»

سرمربی بایرن درباره مصدومیت‌های بازیکنانش اضافه کرد: «آلفونسو دیویس و اوربیگ مصدوم هستند. در مورد جمال موسیالا مطمئن نیستم که آیا این مسئله باعث دوری او از میدان خواهد شد یا نه. نمی‌خواهم بیش از حد گمانه‌زنی کنم. این موضوع به روند بازگشت او و وضعیت پایش مربوط است. او روزهای بسیار خوبی داشته و روزهایی هم بوده که احساس بهتری نداشته است. ما در ارتباط دائمی هستیم. اصلاً درباره جمال نگران نیستم. او به بهترین سطحش بازخواهد گشت. تا آن زمان باید ببینیم چه چیزی برای او بهتر است. درباره اوربیگ و آلفونسو نیز باید منتظر نتایج آزمایش‌ها بمانیم.»

