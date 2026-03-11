ماشین جنگی بایرن از روی آتالانتا رد شد

به گزارش ایلنا، در یکی از یک‌طرفه‌ترین نبردهای دور رفت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، سه‌شنبه شب ورزشگاه سنت جیمز پارک میزبان تقابل آتالانتا و بایرن مونیخ بود؛ دیداری که با نمایش خیره‌کننده و پیروزی قاطع 6-1 غول‌های آلمانی به پایان رسید تا شاگردان ونسان کمپانی پیش از دیدار برگشت در آلیانز آرنا، صعود خود را عملاً قطعی کنند.

ماشین جنگی بایرن از همان سوت آغاز، نبض بازی و مالکیت توپ را در دست گرفت و خیلی زود مزد برتری تاکتیکی خود را دریافت کرد. در دقیقه 12 مسابقه، ارسال دقیق سرژ گنابری از روی نقطه کرنر با جایگیری عالی یوسیپ استانیشیچ همراه شد تا این بازیکن با یک ضربه بغل پای مطمئن، قفل دروازه‌ها را بشکند و حساب کار را 1-0 به سود میهمان کند. عطش مونیخی‌ها با این گل فروکش نکرد و تنها 10 دقیقه زمان نیاز بود تا دایوت اوپامکانو با یک پاس دیدنی، مایکل اولیسه را در موقعیت گلزنی قرار دهد و اختلاف خیلی زود دوبرابر شود.

فروپاشی شیرازه نماینده ایتالیا در نیمه نخست به همین‌جا ختم نشد. تنها ۳ دقیقه پس از گل دوم، اولیسه در نقش گلساز ظاهر شد و با پاسی طلایی توپ را به گنابری سپرد تا او نیز نامش را در لیست گلزنان ثبت کند. با این گل، هر دو ستاره خط حمله (گنابری و اولیسه) با ثبت یک گل و یک پاس گل، شب رویایی خود را تکمیل کردند تا بایرن با حاشیه امنیت سه گله راهی رختکن شود.

با آغاز نیمه دوم، نه‌تنها از زهر حملات شاگردان کمپانی کاسته نشد، بلکه آن‌ها خیلی زود مجازات حریف را از سر گرفتند. در دقیقه ۵۱ و در حالی که تنها شش دقیقه از شروع نیمه مربیان گذشته بود، یک ضربه ایستگاهی برای آتالانتا به دیوار دفاعی بایرن برخورد کرد و پایه‌گذار یک ضدحمله برق‌آسا برای آلمانی‌ها شد. در شلوغی محوطه جریمه، لوئیس دیاز با یک دید عالی توپ را به نیکولاس جکسون رساند و شلیک این مهاجم، گل چهارم را برای باواریایی‌ها به ارمغان آورد.

نقطه اوج هنرنمایی مونیخی‌ها در دقیقه ۶۴ رقم خورد؛ جایی که آلفونسو دیویس با یک استارت انفجاری از خط میانی، توپ را به گوشه راست محوطه جریمه برای اولیسه ارسال کرد. این ستاره تکنیکی با پا به توپ شدن در عرض محوطه جریمه و یک شلیک مواج و تماشایی به زاویه مخالف، دست‌های دروازه‌بان آتالانتا را بست و نتیجه را 5-0کرد.

جشنواره گل بایرن در دقیقه ۶۷ با درخشش جمال موسیالا به تکامل رسید. به فاصله سه دقیقه پس از گل پنجم، جکسون با نفوذ از بال راست و ارسالی خطرناک به دهانه دروازه، موسیالا را صاحب موقعیت کرد تا او با یک ضربه بی‌دردسر در میان مدافعان حریف، ششمین میخ را بر تابوت آتالانتا بکوبد.

در نهایت، در شبی که تماشاگران حاضر در ورزشگاه خانگی آتالانتا شاهد تحقیر تیمشان بودند، ماریو پاسالیچ در سومین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده (90+۳) موفق شد تنها یکی از گل‌های خورده را جبران کند. با این وجود، این تک‌گل دیرهنگام چیزی از سنگینی فاجعه کم نکرد و با توجه به فرم مخوف بایرن، جبران این نتیجه در جهنم آلیانز آرنا برای ایتالیایی‌ها چیزی شبیه به یک ماموریت غیرممکن خواهد بود.

انتهای پیام/