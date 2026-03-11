هشدار رئال به هواداران؛ علیه پپ شعار ندهید
باشگاه رئال مادرید در آستانه دیدار با منچسترسیتی از هواداران خود خواسته است در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو از سر دادن هرگونه شعار علیه پپ گواردیولا خودداری کنند.
به گزارش ایلنا، مدیریت کهکشانیهای مادرید در تصمیمی بیسابقه، به تیفوسیهای مستقر در سکوهای جنوبی ورزشگاه سانتیاگو برنابئو هشدار جدی داده است که در تقابل حساس برابر شاگردان منچسترسیتی، سکوت پیشه کنند و از سر دادن هرگونه شعار علیه سرمربی اسپانیایی حریف بپرهیزند. این دستورالعمل سفت و سخت، صرفا به دلیل وحشت از اجرایی شدن محرومیت تعلیقی اتحادیه فوتبال اروپا و پلمپ شدن بخشهایی از استادیوم خانگی مادریدیها صادر شده است.
ریشه این بحران سکوها، علاوه بر دغدغههای تاکتیکی برای غلبه بر سیتیزنها، به رویارویی بیست و پنجم فوریه برابر نماینده پرتغال بازمیگردد. در آن دیدار، تصاویر تلویزیونی حرکت فاشیستی و سلام نازی یکی از تماشاگران افراطی همان جایگاه را ثبت کردند. تلخی این اتفاق زمانی دوچندان شد که درست لحظاتی پیش از آن، تماشاگران حاضر در همان بخش، طرحی گرافیکی با مضامین احترام و نفی نژادپرستی را روی سکوها به تصویر کشیده بودند. اگرچه سران باشگاه مادریدی در سریعترین زمان ممکن واکنش نشان دادند و با شناسایی و اخراج فرد متخلف، پروسه ابطال دائمی بلیت فصل او را به جریان انداختند، اما نهاد حاکم بر فوتبال اروپا به این برخوردها بسنده نکرد. خروجی جلسه کمیته انضباطی یوفا، جریمه نقدی پانزده هزار یورویی و یک محرومیت تعلیقی یک ساله مبنی بر خالی ماندن پانصد صندلی از آن جایگاه مشخص بود.
تبعات این رسوایی باعث شد تا مدیر امور اجتماعی باشگاه پایتختنشین، خوزه لوئیس سانچز، نمایندگان لیدرهای سکوهای جنوبی را به یک نشست اضطراری فرا بخواند. دستور کار این جلسه که تحت تاثیر اتفاقات شرمآور دیدار با بنفیکا برگزار شد، تنها یک بند غیرقابل تغییر داشت و آن هم ممنوعیت مطلق بردن نام سرمربی کاتالان در جریان مسابقه پیش رو بود. این خط و نشان برای ممانعت از بیدار شدن احکام خفته انضباطی کشیده شده است. با توجه به سابقه تاریک و عدم محبوبیت سکاندار فعلی سیتی در مادرید، کنترل اوضاع بسیار دشوار به نظر میرسد. سالیان متمادی است که حضور این مربی در برنابئو با سرودهای توهینآمیزی همراه میشود که در آن با الفاظی رکیک، سابقه مثبت شدن آزمایش دوپینگ ناندرولون او در دوران بازی برای تیم ایتالیایی برشیا یادآوری میگردد. پیش از این نیز در ماه دوم سال دو هزار و بیست و پنج، یوفا به دلیل همین رفتارها، کهکشانیها را سی هزار یورو جریمه کرده بود و یک حکم تعلیقی دوساله دیگر برای بستن بخشهایی از سکوها در پرونده آنها ثبت کرده بود. اکنون لوس بلانکوس با دو پرونده باز و تهدیدهای همزمان روبرو هستند.
با وجود اینکه احکام انضباطی یاد شده بخشهای مجزایی از استادیوم را هدف قرار دادهاند، اما سیگنال ارسالی از سوی یوفا کاملا واضح است و هر نوع هنجارشکنی جدید در نبرد با نماینده انگلیس، قطعا به محرومیت تماشاگران در بازیهای آتی ختم خواهد شد. آگاهی مدیریت و هواداران از این وضعیت شکننده، دلیل اصلی لحن تند و قاطعانه بیانیه اخیر بوده است.
با این حال، دردسرهای تیم مادریدی به سکوها ختم نمیشود. در کمال شگفتی، برای نبردی به این اهمیت در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا که قاعدتا باید در همان ساعات ابتدایی بلیتهایش نایاب میشد، سکوهای خالی متعددی پیشبینی میشود. به نظر میرسد مجموعهای از ناکامیها نظیر نتایج پرنوسان، سونامی مصدومیتها و تغییرات متوالی در کادر فنی در کنار قیمتگذاریهای نجومی که برای بسیاری از جایگاهها از مرز سیصد یورو عبور میکند، رمق هواداران را گرفته و آنها تماشای بازی از پای گیرندههای تلویزیونی را به حضور در ورزشگاه ترجیح دادهاند.