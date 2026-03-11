پایان راه ملی برای مدافع باتجربه انگلیس/ خداحافظ

به گزارش ایلنا، کایل واکر، مدافع کهنه‌کار فوتبال انگلیس، تصمیم گرفت به دوران حضورش در تیم ملی پایان دهد. این بازیکن ۳۵ ساله در حالی از فوتبال ملی خداحافظی کرده که تنها چند ماه تا آغاز رقابت‌های جام جهانی باقی مانده است. واکر طی بیش از یک دهه حضور در ترکیب سه‌شیرها، ۹۶ بار پیراهن تیم ملی کشورش را بر تن کرد و به یکی از چهره‌های ثابت خط دفاعی انگلیس تبدیل شد.

مدافع منچسترسیتی که تجربه حضور در پنج تورنمنت بزرگ ملی را در کارنامه دارد، نخستین بار در نوامبر سال ۲۰۱۱ برای تیم ملی انگلیس به میدان رفت. او در سال‌های حضورش در تیم ملی زیر نظر مربیانی مانند فابیو کاپلو، روی هاجسون، گرت ساوت‌گیت و توماس توخل بازی کرد و در موفقیت‌های سال‌های اخیر انگلیس نقش قابل توجهی داشت.

واکر در بیانیه‌ای که برای اعلام این تصمیم منتشر کرد، نوشت: «بازی برای انگلیس همیشه بزرگ‌ترین افتخار دوران حرفه‌ای من بوده است. هر بار که این پیراهن را بر تن کردم، معنای زیادی برای من و خانواده‌ام داشت. پس از تامل فراوان، احساس می‌کنم اکنون زمان مناسبی برای کناره‌گیری است تا فرصت در اختیار نسل بعدی بازیکنان قرار بگیرد. من با افتخار به این مسیر پایان می‌دهم و از همه مربیان، هم‌تیمی‌ها، کادر فنی و هوادارانی که بخشی از این سفر بودند، سپاسگزارم.»

مدافع راست مستحکم انگلیسی‌ها در ادامه پیام خود خطاب به هواداران گفت: «طرفداران انگلیس جزو خاص‌ترین‌ها هستند. صدای هواداران به عنوان یار دوازدهم همیشه ما را به مبارزه وا می‌داشت و حالا من هم به آن‌ها می‌پیوندم تا برای پسران تیم در جام جهانی آرزوی موفقیت کنم. پوشیدن پیراهن تیم ملی بزرگ‌ترین دستاورد در فوتبال است و این خاطرات تا ابد با من خواهد ماند.»

توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس، در واکنش به این خبر گفت: «می‌دانم که همه هواداران انگلیس در تبریک گفتن به کایل بابت این دوران درخشان ملی با من هم‌عقیده هستند. اگرچه مدت کوتاهی با او کار کردم، اما همیشه می‌دانستم که او یکی از بزرگان تاریخ فوتبال انگلیس است که با تمام وجود برای کشورش جنگید. فوتبال ملی نیازمند تعهدی باورنکردنی در طول سالیان دراز است و ما به تمام دستاوردهای او افتخار می‌کنیم.»

واکر در شرایطی به دوران حضورش در تیم ملی پایان می‌دهد که در رده باشگاهی نیز یکی از موفق‌ترین مدافعان نسل خود در فوتبال انگلیس محسوب می‌شود. مدافع منچسترسیتی در سال‌های اخیر با این تیم به افتخارات متعددی دست یافته و مجموعه‌ای از جام‌های مهم از جمله قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و چندین عنوان قهرمانی لیگ برتر را در کارنامه خود ثبت کرده است.

