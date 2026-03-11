آتالانتا ۱-۶ بایرن مونیخ؛ انفجار در ایتالیا

به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ سه‌شنبه شب در چارچوب دیدارهای رفت مرحله یک هشتم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه سن جیمزز پارک روبروی آتالانتا به میدان رفت و موفق شد با نتیجه ۱-۶ برابر این تیم به پیروزی برسد و خیالش را از بازی برگشت که به میزبانی ورزشگاه آلیانز آرنا برگزار خواهد شد راحت کند.

شاگردان ونسان کمپانی از همان ابتدای بازی مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشتند و موفق شدند خیلی زود نتیجه عملکرد خوبی که در این بازی داشتند را بگیرند. سرژ گنابری از روی نقطه کرنر صاحب توپ شد و پاس گلی را ارسال کرد که جوزپ استانیشیچ به خوبی از آن استفاده کرد و موفق شد با یک بغل پا تیمش را در دقیقه ۱۲ از حریف پیش بیاندازد تا بازی ۰-۱ به سود بایرن پیش برود.

هواداران بایرن زیاد منتظر گل دوم نماندند و تنها ۱۰ دقیقه طول کشید تا این بار توپ به دایو اوپامکانو برسد و او پاسی را ارسال کرد که این بار به زیبایی توسط مایکل اولیسه به گل تبدیل شد تا خیلی زود خیال بایرن از این بازی راحت شود و به صعود به مرحله بعدی امیدوار باشد.

با این حال، آتش بازی بایرن مونیخ تمامی نشد و آنها برای گل بعدی تنها سه دقیقه منتظر ماندند. این بار اولیسه که گل دوم را به ثمر رسانده بود فرصتی برای ارسال پاس گل به دست آورد و توپ را به گنابری رساند که برای بار سوم دروازه آتالانتا را باز کرد تا مشارکت روی گل هر دو بازیکن در این بازی به عدد دو برسد و شب بسیار درخشانی را سپری کنند.

بایرن در نهایت با همین نتیجه راهی رختکن شد اما حتی سه گل پیش افتادن از حریف ایتالیایی هم شاگردان کمپانی را راضی نکرده بود. در حالی که تنها شش دقیقه از شروع نیمه دوم گذشته بود، یک ضربه آزاد به سود آتالانتا اعلام شد که به دیوار دفاعی برخورد کرد و بایرن یک ضدحمله برق آسا را آغاز کرد. توپ در محوطه جریمه به لوییس دیاز رسید که آن را در شلوغی به خوبی به نیکلاس جکسون رساند و او با شوتی گل چهارم بایرن را به ثمر رساند.

گل پنجم در دقیقه ۶۴ روی یک حرکت بسیار زیبا به ثمر رسید. آلفونسو دیویس توپ را از میانه میدان گرفت و پیش رفت و آن را برای اولیسه فرستاد که در گوشه سمت راست محوطه جریمه آتالانتا بود. این بازیکن پا به توپ عرض محوطه را طی کرد و با یک شوت بسیار تماشایی موفق شد آن را دور از دست‌های دروازه‎‌بان در گوشه دروازه جای دهد و بازی را ۰-۵ به سود بایرن کند.

شب خوب بایرن هم با درخشش جمال موسیالا تکمیل شد. به فاصله سه دقیقه پس از گل پنجم، توپ در بال راست به جکسون رسید. او به خوبی وارد محوطه جریمه شد و توپ را به جلوی دروازه فرستاد که موسیالا آماده بود تا در شلوغی با یک ضربه ساده آن را به گل تبدیل کند و شب درخشان بایرن را به بهترین شکل ممکن تکمیل کند.

آتالانتا که شب بسیار سختی را در ورزشگاه خانگی و در مقابل چشمان هوادارانش تجربه کرده بود، در دقیقه سوم وقت‌های تلف شده موفق شد توسط ماریو پاسالیچ این تک گل خورده را جبران کند اما بعید به نظر می‌رسد که این یک گل بتواند به آنها برای بازی برگشت که کار سختی را در آلیانز آرنا در پیش خواهند داشت کمک کند.

