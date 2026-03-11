گالاتاسرای 1-0 لیورپول؛ ادامه شگفتی ها در استانبول
گالاتاسرای در دیدار رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا موفق شد با نتیجه ۱-۰ لیورپول را شکست دهد تا با برتری راهی بازی برگشت در آنفیلد شود.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای گالاتاسرای و لیورپول در ورزشگاه رامسپارک استانبول با پیروزی ارزشمند شاگردان اوکان بوروک به پایان رسید. بازیای که از ابتدا تا انتها پر از موقعیت و لحظات هیجانانگیز بود، در نهایت با تک گل ماریو لمینا به سود میزبان تمام شد؛ گلی که با همکاری ویکتور اوسیمن به ثمر رسید.
شروعی طوفانی؛ ضربه زودهنگام گالاتاسرای
بازی به دقیقه هفتم نرسیده بود که گالاتاسرای به گل رسید. روی یک ضربه کرنر از گابریل سارا، ویکتور اوسیمن بالاتر از مدافعان لیورپول به توپ ضربه زد و آن را مقابل دروازه فرستاد. ماریو لمینا که در شش قدم حضور داشت با ضربه سر دروازه را باز کرد تا ورزشگاه غرق شادی شود.
این گل یکی از سریعترین گلهای گالاتاسرای در لیگ قهرمانان بود و بار دیگر ضعف لیورپول در مهار ضربات ایستگاهی را نشان داد؛ مشکلی که این فصل بارها برای شاگردان آرنه اشلوت دردسرساز شده است.
موقعیتهای از دست رفته لیورپول
با وجود عقب افتادن، لیورپول خیلی زود کنترل بازی را در دست گرفت و بارها دروازه میزبان را تهدید کرد. فلوریان ویرتز در دقیقه ۱۶ بهترین فرصت نیمه اول را داشت اما ضربه او را اوغورجان چاکر مهار کرد.
در ادامه این نیمه مکآلیستر، کوناته و سوبوسلای شانسهایی برای گلزنی داشتند اما بیدقتی در ضربات آخر باعث شد لیورپول نتواند به گل مساوی برسد. در سوی مقابل، گالاتاسرای هم روی ضدحملات خطرناک ظاهر شد و اوسیمن میتوانست اختلاف را افزایش دهد اما ضربه پرقدرتش از بالای دروازه بیرون رفت.
نیمه نخست در حالی با برتری ۱-۰ گالاتاسرای به پایان رسید که هر دو تیم دفاعهای متزلزلی داشتند و موقعیتهای متعددی خلق شد.
فشار سنگین لیورپول در نیمه دوم
نیمه دوم با حملات پیاپی لیورپول آغاز شد. سوبوسلای و مکآلیستر در همان دقایق ابتدایی دروازه گالاتاسرای را تهدید کردند، اما چاکر با واکنشهای خوب خود دروازه تیمش را بسته نگه داشت.
شاگردان اشلوت مالکیت توپ را به طور کامل در اختیار داشتند و حتی در مقاطعی بیش از ۸۰ درصد مالکیت توپ را در اختیار گرفتند. با این حال دفاع پرتعداد گالاتاسرای و عملکرد خوب دروازهبان این تیم اجازه نداد توپ از خط دروازه عبور کند.
VAR به کمک گالاتاسرای آمد
در دقیقه ۷۰ لیورپول تصور میکرد به گل تساوی رسیده است. ضربه کرنر سوبوسلای پس از چند برخورد در محوطه شش قدم وارد دروازه شد، اما بررسی VAR نشان داد توپ پیش از گل به دست ابراهیما کوناته برخورد کرده و در نتیجه گل مردود اعلام شد؛ تصمیمی که اعتراض بازیکنان لیورپول را به همراه داشت.
البته چند دقیقه قبل از آن اوسیمن گل دوم گالاتاسرای را به ثمر رسانده بود، اما این گل هم به دلیل آفساید در جریان حمله پذیرفته نشد.
دقایق پرتنش پایانی
در دقایق پایانی لیورپول فشار خود را بیشتر کرد. خاکپو، اکیتیکه و سوبوسلای هر کدام موقعیتهایی برای گلزنی داشتند اما ضربات آنها یا با اختلاف کم به بیرون رفت یا توسط مدافعان دفع شد.
در دقیقه ۸۹ اکیتیکه با ضربه سر فرصت بسیار خوبی را از دست داد و توپش از بالای دروازه به بیرون رفت. در وقتهای تلف شده گالاتاسرای با تعویضهای متعدد سعی کرد بازی را کنترل کند و در نهایت موفق شد برتری ارزشمند خود را حفظ کند.
در نهایت گالاتاسرای با نتیجه ۱-۰ پیروز شد تا با روحیهای بالا به استقبال دیدار برگشت در ورزشگاه آنفیلد برود؛ روزی که تکلیف تیم صعودکننده به مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مشخص خواهد شد.