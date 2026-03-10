خلع سلاح آربلوا در شب پذیرایی از گواردیولا؛ غیبت قطعی امباپه برابر سیتی

به گزارش ایلنا، کمپ تمرینی والدبباس امروز میزبان کهکشانی‌ها بود تا آخرین مراحل آماده‌سازی برای تقابل حساس با منچسترسیتی پیگیری شود، اما غیبت یک چهره سرشناس در تمرینات گروهی، برنامه‌های کادر فنی را تحت تأثیر قرار داد. کیلیان امباپه که پس از سپری کردن دوران درمان محافظه‌کارانه در پاریس به مادرید بازگشته است، برخلاف تصورات نتوانست در کنار سایر هم‌تیمی‌هایش تمرین کند. ستاره شماره ده رئال مادرید تنها به انجام دویدن‌های سبک روی چمن در کنار سباستین دویلاز، مربی بدنساز فرانسوی، اکتفا کرد تا شانس حضور او در نبرد مقابل شاگردان پپ گواردیولا به حداقل برسد. کادر پزشکی باشگاه ترجیح می‌دهد بدون کوچک‌ترین عجله‌ای روند درمان او را پیش ببرد و احتمال می‌رود او در صورت بهبودی، ابتدا دقایقی مقابل الچه به میدان برود تا برای بازی برگشت در لیگ قهرمانان به آمادگی لازم برسد.

در بخش دفاعی، فهرست غایبان با نام کارراس تکمیل شد. این بازیکن که در دیدار مقابل ختافه از ناحیه ساق پا دچار ضربه شده بود، طبق بیانیه رسمی باشگاه با آسیب‌دیدگی عضلانی در ساق پای راست مواجه است و به طور قطعی بازی‌های پیش رو را از دست می‌دهد. با این حال، درخشش خیره‌کننده فرلان مندی در بالایدوس باعث شده تا نگرانی‌ها در سمت چپ خط دفاعی کاهش یابد. از سوی دیگر، بازگشت آنتونیو رودیگر به تمرینات گروهی پس از یک روز استراحت، خبر خوشایندی برای آربلوا بود و این مدافع آلمانی برای نبرد اروپایی در دسترس خواهد بود.

در خط میانی، ادواردو کاماوینگا که به دلیل دندان‌درد شدید بازی مقابل سلتا را از دست داده بود، به تمرینات بازگشت. بازگشت او در حالی صورت می‌گیرد که صحبت‌های کنایه‌آمیز آربلوا درباره بازیکنانی که با وجود درد مثل کارواخال و آسنسیو در کنار تیم بودند، فشارها را بر این هافبک فرانسوی افزایش داده است. در حال حاضر رقابت نزدیکی میان او و تیاگو پیتارچ، پدیده جوان تیم، برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی وجود دارد و سرمربی هنوز تصمیم نهایی خود را در این مورد نگرفته است.

در نهایت، وضعیت مصدومان طولانی‌مدت باشگاه نیز همچنان کانون توجه است. رودریگو، مهاجم برزیلی رئال، آخرین مراحل آماده‌سازی برای عمل جراحی زانوی خود را سپری می‌کند که فردا انجام خواهد شد و به معنای پایان فصل برای اوست. همزمان، ستاره‌هایی نظیر جود بلینگام، داوید آلابا، دنی سبایوس و ادر میلیتائو نیز به دور از هیاهوی تمرینات گروهی، برنامه‌های بازتوانی انفرادی خود را برای بازگشت به میادین دنبال می‌کنند.

انتهای پیام/