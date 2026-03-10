ابهام درباره ادامه حضور نویر در بایرن مونیخ

به گزارش ایلنا، پس از مصدومیت دوباره مانوئل نویر، شرایط جسمانی این دروازه‌بان باتجربه به یکی از دغدغه‌های تازه در بایرن مونیخ تبدیل شده و صحبت‌های مکس ایبرل نیز باعث شده پرسش‌هایی درباره آینده او در این باشگاه شکل بگیرد. نویر در جریان دیدار جمعه شب که با برتری ۱-۴ بایرن مونیخ مقابل بروسیا مونشن‌گلادباخ همراه بود، بار دیگر از ناحیه ساق پا دچار مشکل شد و نتوانست بازی را ادامه دهد.

این اتفاق برای دروازه‌بان ۳۹ ساله بایرن در حالی رخ داد که او به تازگی از مصدومیت قبلی‌اش، یعنی پارگی فیبر عضلانی، به میادین بازگشته بود. با این حال همان مسابقه نیز برای او خیلی زود به پایان رسید و در نیمه نخست تعویض شد. با وجود این شرایط، ایبرل تأکید کرد که باشگاه قصد ندارد برای بازگشت او عجله کند: «من نمی‌خواهم زمان‌بندی تعیین کنم تا فشار اضافی ایجاد نشود. او باید در آرامش درمان شود.»

در شرایطی که قرارداد فعلی کاپیتان بایرن مونیخ در آلیانز آرنا تا تابستان سال آینده ادامه دارد، هنوز اقدامی رسمی برای تمدید آن انجام نشده است. مدیران باشگاه همچنان برنامه قبلی خود را دنبال می‌کنند و قصد دارند تا فصل بهار صبر کنند تا زمان مناسب برای آغاز گفت‌وگوهای جدی درباره آینده نویر فرا برسد. ایبرل در توضیح این رویکرد گفت: «می‌دانیم سن مانوئل چقدر است. همیشه گفته‌ایم که او ابتدا باید ۴۰ ساله شود و سپس در آرامش می‌نشینیم و صحبت می‌کنیم.»

مدیر ورزشی بایرن همچنین تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره ادامه همکاری با این دروازه‌بان باسابقه، تنها از سوی باشگاه انجام نخواهد شد و نظر خود نویر نیز در این روند نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. او در این باره گفت: «او باید به ما بگوید چه احساسی دارد و روحیه‌اش چگونه است و ما باید خودمان تصمیم بگیریم که چگونه پیش برویم. او تا به حال فصل فوق‌العاده‌ای داشته و دروازه‌بان سطح بالایی است اما این آسیب‌دیدگی فعلی چیزی را برای ما تغییر نمی‌دهد.»

انتهای پیام/