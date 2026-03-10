بعد از شرایط جنگی در منطقه: احتمال برگزاری چند مسابقه در پرتغال

به گزارش ایلنا، فرناندو کزیز در اظهاراتی درباره محل برگزاری برخی مسابقات آینده اعلام کرد که روند برنامه‌ریزی‌ها به سمت برگزاری یکی از بازی‌ها در پرتغال پیش می‌رود.

او همچنین اشاره کرد که علاوه بر این مسابقه، احتمال انتقال شش دیدار دیگر به اروپا نیز وجود دارد. بر اساس این گفته‌ها، برخی از این بازی‌ها می‌تواند شامل دیدارهایی با حضور تیم‌هایی مانند آرژانتین و قطر باشد.

این تصمیم احتمالی در حالی مطرح شده که برگزارکنندگان مسابقات در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای تعیین محل مناسب برگزاری بازی‌ها هستند. هنوز جزئیات نهایی درباره زمان و مکان دقیق این مسابقات اعلام نشده است.

