دوگاری: پاریسنژرمن دیگر هیبت گذشته را ندارد
کریستوف دوگاری، مهاجم سابق تیم ملی فرانسه، معتقد است پاریسنژرمن دیگر آن تیم ترسناک سالهای گذشته نیست و رقبایش حالا بدون واهمه مقابل این تیم قرار میگیرند.
به گزارش ایلنا، کریستوف دوگاری در گفتوگو با شبکه RMC Sport از شرایط فعلی پاریسنژرمن ابراز نگرانی کرد و عملکرد این تیم تحت هدایت لوئیس انریکه را مورد انتقاد قرار داد. پاریسیها در حالی خود را برای مصاف با چلسی در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه پارک دو پرنس آماده میکنند که نتایج اخیرشان تردیدهایی جدی درباره وضعیت فنی تیم ایجاد کرده است.
شکست ۳-۱ خانگی برابر موناکو در لیگ یک فرانسه فضای اطراف باشگاه را متشنج کرده و باعث شده برخی از چهرههای فوتبال فرانسه نسبت به افت این تیم هشدار بدهند. دوگاری نیز معتقد است پاریسنژرمن فاصله محسوسی با تیم آماده ماههای گذشته پیدا کرده و نشانههای افت در بازیهای اخیر کاملاً مشهود است.
او بدون تعارف گفت: «پاری سن ژرمن از مد افتاده و بدون ایده است و این واقعاً غمانگیز است. خوداقناعی یا مثبت اندیشی لوییس انریکه هم حد و مرزی دارد. در مقطعی واقعیت به شما میرسد: تیم شما نمیتواند همپای رقبا حرکت کند. هر چیزی که پنج ماه آنها را قدرتمند کرده بود از بین رفته است. نباید از گفتن حقیقت بترسیم و هیچکس هم از هیچ چیز مطمئن نیست. ما پنج ماه یک پاری سن ژرمن استثنائی دیدیم. این یعنی ممکن است دیگر هرگز پاری سن ژرمنی در آن سطح نبینیم. باید این را بشنویم و حتی بازیکنان هم باید آن را بشنوند. همه ما در دوران حرفهای فوتبالمان دورههایی داشتهایم که در اوج بودهایم، گاهی چند هفته، گاهی چند ماه و گاهی چند سال، بسته به شرایط.»
دوگاری در ادامه به نبود تغییرات مؤثر در ترکیب و مدیریت شرایط تیم اشاره کرد و اعتقاد دارد که کادر فنی میتوانست با تصمیمات متفاوت، از افت فعلی جلوگیری کند. او همچنین از کمبود تحرک در برنامهریزی باشگاه برای تازهسازی تیم صحبت کرد.
او گفت: «ابزارهایی وجود دارد، مانند استراحت در تعطیلات بین فصل و شرکت نکردن در جام جهانی باشگاهها یا جذب بازیکنانی که بتوانند گروه را پویا کنند و چیز تازهای به تیم اضافه کنند اما این کار انجام نشده است. اهرمهای زیادی وجود داشت که فعال نشد چون آنها خود را بسیار قدرتمند میدیدند و تا حدی هم حق داشتند. با خود گفتند همین کافی خواهد بود اما چنین نشد. امروز این تیم غیرقابل شناسایی شده و به تیمی تبدیل شده است که دیگر هیچکس را نمیترساند.»