شمارش معکوس اینفانتینو برای جام جهانی ۲۰۲۶؛ جشن بزرگ فوتبال در راه است
رئیس فیفا با ابراز هیجان از نزدیک شدن جام جهانی ۲۰۲۶، این رقابتها را رویدادی تاریخی و متفاوت توصیف کرد و گفت جهان فوتبال در آستانه برگزاری جشنی بیسابقه قرار دارد.
به گزارش ایلنا، با وجود چالشهایی که در مسیر برگزاری برخی مسابقات بینالمللی، بهویژه در کشورهای آسیایی، مطرح شده و حتی احتمال میرود بر روند جام جهانی نیز سایه بیندازد، جیانی اینفانتینو ترجیح داده تمرکز خود را بیشتر بر جنبههای تجاری و ابعاد گسترده این رویداد بگذارد. رقابتهایی که قرار است برای نخستینبار با حضور ۴۸ تیم برگزار شود، از نظر مقیاس و سازماندهی نیز بزرگترین جام جهانی تاریخ خواهد بود.
در حالی که برخی کشورهای شرکتکننده نسبت به مسائل امنیتی و لجستیکی هشدارهایی دادهاند، رئیس فیفا چندان به این نگرانیها نپرداخته و در عوض تصویری کاملاً مثبت و بینقص از تورنمنت پیش رو ارائه کرده است. او در گفتوگو با روزنامه «آ.اس» از موج کمسابقه استقبال هواداران سخن گفت و تأکید کرد که جام جهانی ۲۰۲۶ به رویدادی فراتر از یک مسابقه ورزشی تبدیل خواهد شد.
اینفانتینو در این باره گفت: «جام جهانی پیش رو فوقالعاده خواهد بود. در آمریکا، مکزیک و کانادا شور و هیجان کمنظیری شکل گرفته است. تنها در چهار هفته بیش از ۵۰۰ میلیون درخواست برای خرید بلیت ثبت شده؛ رقمی که واقعاً باورکردنی نیست. ما حدود هفت میلیون بلیت در اختیار داریم، اما چنین حجمی از تقاضا تاکنون نه در تاریخ فیفا و نه در هیچ رویداد دیگری دیده نشده است.»
او ادامه داد: «برای ۷۷ بازی از مجموع ۱۰۴ مسابقه، بیش از یک میلیون درخواست بلیت ثبت شده و برای بقیه مسابقات هم آمار تقریباً به همین اندازه است. بخشی از بلیتها را هم برای مراحل پایانی نگه داشتهایم. بدون تردید همه ورزشگاهها پر خواهند شد و این رقابتها به یک جشن بزرگ جهانی تبدیل میشود.»
رئیس فیفا همچنین به تغییر نگاه نسبت به فوتبال در ایالات متحده اشاره کرد و افزود: «زمانی گفته میشد فوتبال در آمریکا چندان محبوب نیست، اما حالا شرایط کاملاً تغییر کرده است. جام جهانی ۲۰۲۶ یک موفقیت بزرگ خواهد بود؛ نخستین دوره با ۴۸ تیم، ۱۰۴ مسابقه در ۱۶ شهر و سه کشور. ما با رویدادی عظیم روبهرو هستیم؛ چیزی فراتر از یک تورنمنت فوتبال. این یک اتفاق اجتماعی بزرگ است که جهان برای تماشای آن خواهد ایستاد.»