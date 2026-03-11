جریمه سنگین برای ژرژ ژسوس در فوتبال عربستان
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عربستان سرمربی تیم النصر را به پرداخت جریمه مالی سنگینی محکوم کرد؛ جریمهای که گفته میشود معادل حدود دو میلیارد تومان است.
به گزارش ایلنا، کمیته انضباط و اخلاق فدراسیون فوتبال عربستان پس از شکایت باشگاه الهلال، ژرژ ژسوس سرمربی پرتغالی النصر را به پرداخت جریمه مالی محکوم کرد. این شکایت به اظهارات ژسوس در نشست خبری پیش از دیدار النصر مقابل الشباب در ماه ژانویه بازمیگردد؛ جایی که الهلال مدعی شد صحبتهای او شامل توهین، اتهامزنی و تحریک افکار عمومی علیه این باشگاه بوده است.
بر اساس بیانیه منتشرشده در سایت رسمی فدراسیون فوتبال عربستان، ژسوس باید ۳۰ هزار ریال سعودی (حدود ۱.۳ میلیارد تومان) جریمه پرداخت کند. همچنین او موظف شده ۲۰ هزار ریال سعودی دیگر (حدود ۹۰۰ میلیون تومان) به باشگاه الهلال بپردازد که به عنوان هزینه ثبت و پیگیری شکایت در نظر گرفته شده است. سایر درخواستهای مطرحشده از سوی الهلال نیز از سوی کمیته انضباطی رد شده است.
در توضیحات این کمیته آمده است که پس از ثبت شکایت از سوی باشگاه الهلال و طی شدن مراحل قانونی، از سرمربی النصر خواسته شد تا درباره موارد مطرحشده توضیحات و دفاعیات خود را ارائه کند و سپس رأی نهایی صادر شده است.